Abordons rapidement les faits, en eux-mêmes très graves puisqu'il s'agit de l'article 350 du Code pénal relatif au vol. Un vol commis en plein jour au domicile du beau-frère, la victime qui n'a rien voulu savoir: «C'est une question de «nif»! s'était écrié d'emblée Nadir F. qui n'a pas avalé le fait que ce parvenu d'Abdenour S. ait eu le culot de s'emparer des bijoux de sa belle-soeur qui, pourtant, a eu l'idée de pardonner, le jour du procès, en vain! Son époux en a fait une question personnelle: «Outre qu'il soit un être sombre et cupide, c'est un bonhomme malhonnête, si malhonnête que je ne peux pas le sentir!», dira la victime, lors de son audition, une audition gâchée à dessein par l'inculpé Abdenour qui passera alors toute l'audition à «dribbler» le tribunal qui a de suite remarqué les assauts répétés du gus, comme par exemple lorsque le président lui demande l'état des relations qui lient les deux beaux-frères. Mais, auparavant, le décor peut être ainsi présenté: le juge est seul, avec à sa droite, le procureur, à gauche, la greffière, en face en bas, l'inculpé et la victime ne se regardent pas, et pour cause! Ils sont là pour l'entorse faite à l'article 350 (loi n° 06 -23 du 26 décembre 2006) qui dispose: «Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d' un emprisonnement d'un (1) an à (5) ans et d' une amende de 100000 DA à 500000 DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et d'électricité. Le coupable peut en outre être frappé pour un (1) an au moins et (5) ans au plus de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.» Le détenu avait, avant de répondre, prononcé à haute voix, la «chahada». Dans quel but? Nous ne le saurons que lorsqu'il aborda enfin le reste de la réponse du magistrat: «Vous me demandez de dire deux mots sur l'état de nos relations; et bien voyons, je dirais sans réfléchir, normales!» Ici, le juge enfourche un étalon noir et passe carrément à l'attaque: «Normales! Normales! Non! Inculpé! Ce n'est pas une réponse! J'aurai aimé un autre qualificatif qui puisse nous montrer la voie à suivre, afin d'arriver à une entente qui pourrait aboutir à une réconciliation! Là, vos relations auraient atteint la normalité que vous venez de soulever.

C'est un point de vue respectable, mais je ne le partage nullement et je...

- Quoi? Quoi? Vous ne partagez nullement mon point de vue? Vous êtes en train de mettre le tribunal au bord de la ‘'répression''! Une légitime répression née à la suite de votre comportement de rebelle! Je vous préviens; il me suffit de transcrire cinq lignes et vous ne verrez plus la luminosité du jour!» Un silence de mosquée le vendredi, midi, s'installe dans la salle d'audience, L'inculpé marmonne: «Des menaces? Vous avez pris la lourde responsabilité de me menacer, de m'envoyer dans un pénitencier noir? Je demande une prise d'acte, c'est mon droit, mademoiselle la greffière!», crie presque Abdenour qui reste interdit devant la réplique immédiate du juge, à l'aise, comme jamais, il ne le fut aujourd'hui.

-Madame la greffière! Lisez ce que vous venez de transcrire.»

La greffière blonde relut le dernier paragraphe à haute voix, y compris les «menaces» du juge! Le pauvre Abdenour cherchait un abri virtuel pour s'y cacher, en vain! C'était du tout cuit! Le juge était dans la ligne d'un bon jugement surtout lorsqu'il revint rapidement aux faits: «Alors, si vous nous racontiez ce qui s'est passé le jour du mariage de votre cousine Fatiha N. Avec Noureddine L.» Le détenu se mit à table, car il avait alors compris à qui il avait affaire. De son siège rembourré, le procureur semblait satisfait. L'inculpé dit entre les dents: «J'étais de retour des toilettes, lorsque j'ai vu Salima, ma belle-soeur revenir de sa chambre sans les bijoux qu'elle portait le matin. Je suis revenu et je me suis introduit pour forcer rapidement l'armoire et m'emparer du lot de bijoux dont la disparition n'a été découverte que vers neuf heures du matin.»

La version est confirmée par la partie civile qui ne demande que la remise des bijoux! «Ils se trouvent chez mon collègue Zouhir S. qui ignore le contenu de la boîte que je lui ai remise!», termine l'inculpé, confus et malheureux d'avoir perdu l'amitié et l'estime du beau-frère. - Qui vous a confondu? insiste le président qui reçoit comme réponse: «C'est ce diable de Nadir, le maudit beau- frère et je...

- Il n'y a de diable que vous! Et lorsqu'on évoque le diable, on le maudit!», annonce comme à la parade, le juge qui tranche sur le siège: «Le coupable est condamné, comme l'a demandé le parquetier, à une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans!