La victime exige une expertise. En attendant, le présumé - coupable croupit... Tout magistrat peut avoir devant lui un inculpé coupable de coups et blessures à l'aide d'une arme blanche, fait prévu et puni par l'article 264 du Code pénal. L'inculpation qui pouvait très bien aller dans le sens des termes de l'article 264 du Code pénal, (loi 06-23 du 20 décembre 2006) qui dispose que: «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s' il résulte de ces sortes de violence, une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de 15 jours est puni d' un emprisonnement d' un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA... Mais dans l'affaire du jour y-a-t-il un aliéné? Hilal-Mouslim a presque défiguré complètement son voisin Hakim-El-Hadi, qui a été incapable de faire les demandes de dommages et intérêts. La version de l'inculpé a donné ce qui suit: il apparaît que la victime aurait évoqué le fait que toute personne ayant des cernes soulignés, était d'origine... hébraïque! Il aurait alors piqué une colère, sorti un couteau à cran d'arrêt et tracé une profonde balafre sur la joue gauche du voisin. Le président écoute sans intervenir dans l'immédiat. C'est son rôle. L'autre version, celle de la victime est plus valable. C'est sur le palier du 6e étage que Hilal-Moslem aurait tendu la main gauche à Hakim-Hadi, en guise de salut: «C'est alors qu'il sortit la main droite armé d'un poignard et voilà le résultat!», a raconté Hakim. Le juge veut une explication au grave geste dévastateur de l'inculpé qui va se cantonner derrière la «maladie»: «Je ne sais, exactement ce qui m'est arrivé, lorsqu'à un moment donné, j'ai sorti le poignard et effleuré le visage.»

- Evidemmentt! Coupe le magistrat qui est plutôt inquiet du seul fait que l'inculpé se ballade armé d'un poignard, alors que le matin, il a eu des «mots» avec la victime qui revenait du marché, armée seulement d'un panier plein de légumes, de viande et de pain frais ! Les magistrats attendront en vain la réponse de l'inculpé, qui soudain, se tient le front en marmonnant: « Je ne me sens pas bien!».

Il se sentira beaucoup mieux lorsque le juge, prend la résolution d'aller vers l'expertise, car pour le reste, il est résolu à appliquer la loi! Auparavant, l'avocat de l'inculpé, n'est pas allé par quatre chemins. Il a expliqué au tribunal qu'il a longtemps tablé sur la maladie de son client qui montrait de vrais signes d'un aliéné, à moins qu'il ne soit un fieffé comédien jouant à la perfection un rôle salvateur. Le procureur, peut-être par solidarité d'instruction, demande une peine de prison ferme de 5 ans. Lourdes demandes, il est vrai, mais les faits sont têtus et le procureur est loin de vouloir jouer au toubib... Son métier est et reste l'opportunité des poursuites, sans compter qu'il est là, à demander des réquisitions souvent sévères, ou lorsque les faits ne sont pas prouvés à la barre, demander la relaxe pure et simple de l'inculpé! Le conseil de la victime qui a, dès le début, évoqué lui aussi la maladie, a demandé une dernière fois des nouvelles du couteau, l'arme du délit: Évaporé.

«Il a pris la fuite dans les parages!» L'avocat de l'inculpé, demande le pourquoi de l'acharnement du parquetier qui en voulait terriblement à l'agresseur car ce dernier, après la rixe du matin, s'était armé à 15 heures, dans la foulée de la rage qui s'était emparée de lui, d'un couteau, et ... la justice veut que le malade-détenu- jugé, devra retourner aux «Quatre hectares», en attendant les résultats de l'expertise, sinon... Le verdict peut aller le plus loin, aussi loin que le recommande l'article 264 du Code pénal qui recommande, une peine de prison ferme pouvant aller jusqu'à 5 ans! Alors, la mise en examen sous quinzaine était annoncée, attendons donc... les résultats de l'expertise ordonnée!