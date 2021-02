Les procès sur les accidents de la circulation sont assurément légion. Que de drames! Du deuil à vue d'oeil! Des scènes d'accidents épisodiques! Des larmes, les cortèges de douleurs à ne pas en finir! Et chaque jour qui passe, en appelle un plus dramatique, triste, plus dévastateur!

La coïncidence a voulu qu'aujourd'hui, exactement, 3 mois soient passés déjà, depuis le regrettable accident qui a vu notre ami et confrère Mahmoud Boussoussa, l'ancien journaliste d'El Moudjahid, être emporté par un stupide accident de la route du côté de Bouzaréah (Alger). Ces remarques ont été faites, vu l'absence quasi frappante d'entretien des chaussées malmenées par précisément, les poids lourds. Assister aux audiences réservées aux accidents homicides et aux blessures involontaires, peut donner lieu à une position précise des malheureux sinistres de la route, pour se faire une meilleure idée de la chose funeste. Jeudi, à l'appel par le vieux greffier d'audiences, des citoyens s'avancent à la barre. Il y a là, deux représentants de la partie civile et le détenu, poursuivi pour homicide involontaire, fait prévu et puni par l'article 288 du Code pénal. Me Med Djediat, l'avocat de l'inculpé, est debout juste à côté du procureur, comme pour rappeler à tous les pessimistes que la défense est là, vigilante.

La juge scrute d'un large regard puis articule en direction des deux vieux: «Qui êtes-vous?» Le plus âgé répond qu'ils sont les beaux-parents de Sid Ahmed.

La victime était donc bigame, et voilà notre inculpé dans de beaux draps. Inculpé d'homicide involontaire, avec un état de fuite et une non-assistance à personne en danger, le voilà maintenant, en face de deux parties civiles! Dallil R. est inculpé d'avoir heurté l'auto de Sid-Ahmed dont le véhicule a perdu le contrôle et est entré de plein fouet avec la voiture du vis-à-vis. L'inculpé éprouve mille difficultés à s'exprimer, tant l'émotion et la trouille le rongeaient intérieurement. Il bafouille. Il marmonne. Il énonce des syllabes. Il n'arrive pas à aligner une phrase correcte. Il est franchement out! La présidente l'aide un peu. Elle se permet même le luxe de terminer ses courtes phrases. «Je peux vous assurer que je ne suis pas rendu coupable de non assistance à personne en danger. Je voulais surtout de l'aide pour le blessé qui saignait abondamment! L'idée de fuir m'était totalement étrangère car je connais très bien la loi en cette matière! Encore une fois je jure...

-Ne jurez pas, s'il vous plaît!» coupe à dessein, la juge qui pose une autre question relative à la vitesse: « À combien rouliez-vous sur ce tronçon assez fréquenté à ce moment de la journée ?» L'inculpé sans trop réfléchir,: « Je roulais très, très vite, car la chaussée était pratiquement déserte et je... Je faisais du 160 km/heure! La route et son bon état le permettaient!

-Pratiquement déserte, c'est vous qui l'affirmez! La preuve, Sid Ahmed F. vous est carrément rentré dedans sans que vous puissiez l'éviter à temps!» dit la juge qui n'attendait pas la réplique de Me Djedat qui saisit l'affirmation de la magistrate, comme une bouée de sauvetage au cours d'un naufrage: «Vous faites bien de dire que l'engin de la victime était rentré dedans, donc il n'a rien à voir dans ce sinistre et...

-Maître, ce n'est pas moi qui le dit, mais les experts de la police scientifique!» précise calmement la magistrate.

-Voilà, nous y sommes, donc, l'incarcération de mon client était inutile et je n'ai jamais compris le lien avec l'accident. C'est le défunt qui a perdu le contrôle de son véhicule au mauvais moment. Je n'ai pas compris pourquoi on a arrêté Sid Ahmed alors que dans cette affaire, il est victime plutôt que coupable!

-Votre arrestation s'est faite, car l'accident a eu lieu dans le quartier de la victime, et les policiers ont pensé plutôt vous protéger de la rage des parents de Sid Ahmed, s'ils vous avaient rencontré sur le lieu du sinistre». La juge venait là d'être plus explicite pour ce qui est de la détention préventive! Le détenu acquiesce du chef, comme pour montrer qu'il est d'accord avec la présidente. L'accident a eu lieu certes, mais la victime n'est plus là pour reconnaître sa faute, celle d'être responsable à cent pour cent, en perdant le contrôle du volant et heurtant l'unique véhicule. Le jeune architecte qui venait de commencer à peine à apprendre son nouveau métier!

Le procureur demande l'application de la loi! C'est malheureux, mais c'est triste!

La juge a terminé les débats qu'elle a mis en examen, ayant préféré prendre son temps avant de juger.