La salle où, dès le prononcé des premiers acquittements, des youyous ébranlèrent les lieux, à telle enseigne que le magistrat du siège, embarrassé par cette atmosphère, ordonna devant les deux conseillères vraiment épatées par cette ambiance de joie et de satisfaction, aux femmes, les fameuses et audacieuses lanceuses de youyou, de quitter la salle, illico presto, pour laisser la solennité des lieux, intacte. C'est alors qu'il continua la lecture des décisions où seul, un des accusés présents et détenus, a été condamné à 5 ans de prison ferme et que tous les 20 autres accusés ont été acquittés. Ceux qui sont en fuite ont été lourdement condamnés et à la perpétuité, svp! Il s'agit d'une affaire peu ordinaire où plus d'une vingtaine d'individus, y compris une femme, sont poursuivis d'association de malfaiteurs, de bandes organisées, d'assassinats, de non-dénonciation de crimes et de malfaiteurs, de trahison, et bien d'autres délits mineurs; en d'autres termes d'actes qualifiés de terroristes. Le chevronné procureur général a requis avec fermeté, 7 ans d'emprisonnement, à la réclusion perpétuelle, pour les accusés en fuite.

La défense est assurée par un groupe de 30 avocats, venus des wilayas Médéa, Chlef, Blida, Tipasa, Oran, Tizi Ouzou, de Boumerdès, de Bordj Bou Arréridj, Sétif, Annaba, de Guelma et naturellement Alger.

La sérénité était de rigueur dans leur camp. À tour de rôle, chaque conseil a plaidé l'innocence de son client au seul motif qu'il n'a jamais commis les faits reprochés. Et tous ont instamment demandé l'acquittement.

Les plaidoiries étaient courtes car le président avait expliqué dès l‘ouverture de la séance, qu'il ne souhaitait pas de discours-fleuves, qui consistent seulement à justifier les honoraires et qu'en raison du nombre important d'avocats, d'autant que certains accusés ont deux ou parfois plus d'avocats, qu'il y ait un peu d'ordre pour les plaideurs, pour que chacun n'abuse pas de la tolérance du trio de juges. Ce mot d'ordre a été bien enregistré par la défense qui a établi un ordre de plaidoirie effectivement correct où l'intervention de chaque avocat ne dépassait pas 10 minutes.

L'audience fut aussitôt suspendue pour que le tribunal se retire, délibère et revienne pour prononcer le verdict que l'on connaît et qui a fait la joie de toutes les familles soi-disant impliquées, Youyous et larmes aux yeux, les proches des détenus ont clamé leur joie immense et incommensurable publiquement - question de dire que «l'audience est publique» et que justice est faite, après des allers et retours cour- Val d'Hydra où crèche la crème des magistrats, nous avons nommé la fameuse Cour suprême dirigée avec rigueur depuis un semestre par le très compétent Abderrachid Tabi, ce magistrat doublé d'un administrateur hors pair qui est en train de redorer le blason de la justice, avec les seuls moyens dont il dispose.