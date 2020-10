«Monsieur, j'ai un problème et un très gros: mon épouse a disparu, après avoir fait un avortement à l'hôpital. Je voudrais revoir mes gamins que je n'ai plus revus depuis 16 mois!»

Ali. I. un fonctionnaire allait vivre, à partir de l'Aïd Seghir 1439/2019, un véritable calvaire.

Après les fêtes de l'Aïd, Aïda.S. ne semblait pas chaude à l'idée de revoir son époux. Elle lui répondait par des subterfuges! Mais la longue absence du domicile conjugal, s'apparentait plutôt à un abandon de famille.

Le stratagème de madame qui, par un mélange de collusion de fonctionnaires de la justice et d'une femme décidée à quitter son mari par des moyens peu recommandables!

C'est ainsi qu'Ali courut dans tous les sens pour tomber sur l'hôpital de Béni Messous (Alger) où madame se trouvait avec, disait-elle, un problème d'... anémie! Mais, monsieur était plutôt sceptique, car le pavillon où se trouvait madame, n'avait rien à voir avec l'anémie! Et lorsqu'il leva les yeux vers la pancarte d'entrée, il eut un haut le coeur: «Maternité!» Il s'adressa au bureau d'entrée, déclina son identité! Son épouse était inscrite sous le douloureux pseudonyme d'Aïda X...

Le prénom y était, mais le nom de la famille du papa avait disparu, tout comme le sien! Il n'y avait aucun doute possible: on lui cachait des choses, Il ne ferma pas l'oeil, oui, mais encore il se posait des questions terribles du genre: Pourquoi ne m'a - t - on pas averti de l'avortement de ma femme à temps? Pourquoi m'a-t-on caché l'état de mon épouse? Est-ce que le premier homme à savoir l'état de grossesse de son épouse, après le médecin traitant, est oui ou non, l'époux? Pourquoi madame n'a jamais dit qu'elle attendait un enfant?

À moins que... Non, il vaut mieux ne pas y penser! Aïda serait-elle infidèle? Et si l'enfant n'était pas de lui? Qu'a-t-elle pu dire à son père à propos de l'opération «avortement» pour qu'il n'en parle pas? Et puis, lorsqu'il lut le certificat médical, il constata avec amertume que madame «X» s'était présentée dans les services en «bon état», ce qui voulait dire purement et simplement qu'elle s'était présentée avec la ferme résolution de se faire avorter! Des questions dures et pénibles traverseront l'esprit de monsieur jusqu'au lever du jour.

À l'hôpital, Ali, l'époux osa poser la question au père, qui lui brûlait les lèvres, autour de l'état de sa fille.

La réponse sortit comme un boulet d'une bouche de canon: «Adresse-toi à ta femme, c'est plus sûr et plus officiel!» Ali. I. exhibe les faux en écriture et nous surprend en nous apprenant que l'huissier avait procédé à la destruction de la

« grosse», un document officiel détruit par un assermenté qui sait avant beaucoup de monde que cet acte est criminel et criminalisé. C'est dire la force de cette femme qui nage bien! Que faire si la justice ne joue pas son rôle? Je veux seulement revoir mes enfants! Dépité, il cesse alors de courir et s'adresse à cet espace! Qu'en pensent les chefs de cour de Blida et Tipasa?