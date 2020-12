Voir un vieil inculpé très malade être appelé à la barre n'est pas gai. Ce n'est pas tous les jours que nous assistons à des procès où le prévenu, un ancien officier de l'ALN et de l'ANP, dont le neveu a oublié de respecter la loi dans le local qui appartient à l'ancien moudjahid, est inculpé. L'infraction étant établie, le moudjahid est appelé à la barre en qualité d'inculpé. Avant de prendre la décision de voir de plus près de quoi ce papier retourne, l'ancien militaire fait la tournée des voisins pour faire lire et relire le mot qui ne quittera plus sa main. Il entendra 20 fois les mêmes mots et 20 fois, il fera relire la convocation.

Têtu comme une mule, Si Ahmed passera pratiquement la mi-journée à faire les cafés, les cafétérias, les sièges des organisations culturelles, voulant coûte que coûte savoir où le mènera ce bout de papier! La convocation à la main, il se dirigea vers le cabinet d'un conseil, petit-fils d'un ami de la guerre de libération. Il mettra longtemps à entrer chez l'homme de loi, la peur au ventre. Comment, lui, le fils du brave Si Ahmed, l'ancien des montagnes et des oueds des années 50-60, a-t-il peur de cette magistrate? Il mit encore plus de temps pour pénétrer dans le cabinet.

Lentement, l'avocat prit des mains de l'homme, la convocation du parquet, s'avança et dit au pauvrevieillar deffarouché: «Tonton, tu dois d'abord te présenter au guichet unique, faire opposition sur le jugement prononcé par défaut par le tribunal. Ce n'est rien. Il ne faut pas t'alarmer, ton cousin a failli à la loi. Il n'a pas affiché les prix de vente bien en vue, à toute la clientèle. Cela va peut -être se terminer par une amende assortie du sursis.

Tu vois, il n'y a rien de grave.» Dès que l'homme de loi a fini son sermon, le fils de l'ancien officier de l'ALN et de l'ANP rétorqua, l'oeil brillant: «Est-ce que je suis obligé de me rendre au tribunal et dans la salle d'audience pour m'expliquer à propos d‘une chose que je n'ai pas faite? Si ce n'est pas malheureux! À mon âge, être debout devant une femme-juge du siège, qui va me demander publiquement les coordonnées de la famille? Ô Quelle honte! J'appréhende ce moment-là.

-Oui, tonton, tu dois répondre à la justice. C'est un devoir, une obligation et un grand honneur que de répondre à notre justice.

- Puisque tu le dis... Demain matin, j'irai au guichet unique, pour y retirer l'opposition et...

-Oui, c'est bien cela. Demain, tu règleras ton problème.» Coupe à dessein l'avocat-ami de la famille du prévenu rassuré par les explications de l'homme de loi. Et encore, il n'a pas tout dit. Comme par exemple, le procès qui a eu lieu en l'absence de l'inculpé Si Ahmed Z. L'ancien mou-djahid qui connait des problèmes à la fin de sa vie, en étant trainé devant les tribunaux, pour avoir obtenu une licence grâce à laquelle il a eu un local «bien vacant», en 1964! Il le criera tout à l'heure devant l'agréable juge du siège: «Lorsque j'étais derrière le comptoir du local, et le mot «local» est trop grand car il s'agit d'un kiosque à tabac, c'est-à-dire d'une moitié de local, je faisais attention à tout. Une fois mon neveu à ma place, je ne croyais pas que cela irait à la débandade. Vous m'aviez demandé le nombre de fois au cours desquelles, j'ai rendu visite au magasin. À vrai dire, je n'y ai pas mis les pieds depuis que j'ai remis les clés à mon neveu, il y a cinq années ou plus, je ne me souviens plus très bien de quand cela date!», explique le vieux avec la sincérité qui prévaut en ces durs moments de justice. La juge semble satisfaite des explications fournies par l'inculpé.

Elle est convaincue au moins d'une chose: le vieillard dit la vérité telle quelle, sans pinceau ni fioritures. Elle est convaincue que c'est le neveu qui est derrière tout cela. Il reste cependant l'infraction de non - affichage des prix.

Elle usera de la police de l'audience pour prendre ses responsabilités en toute connaissance de cause car elle a bien écouté l'inculpé lequel, en racontant son brillant passé, il a pu faire avaler la pilule qui l'a vu faire partie de la brigade chargée de la surveillance de près de l'ancien président de la République, feu Ahmed Ben Bella, de 1965 à 1980, après qu'il fut renversé par le défunt colonel Houari Boumediene, alors propre ministre de la Défense du président déchu.

Cette anecdote fut racontée dans le but de faire comprendre au tribunal que c'était un officier de confiance du régime, issu du 19 juin 1965! Notons toutefois que la juge a écarté l'idée que le passé du pépé a joué, dans la balance: «Ce n'était qu'une infraction!» a-t-elle tenu à préciser en direction des mauvaises langues.