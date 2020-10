Effectivement, cette dame souffre le martyre avec l'attente du procès en appel de Mourad B. né en 1981, sur les hauteurs de l'Algérois, un escroc notoire qui fuit la justice comme un virus, et comme l'affirmera plus tard Me Mohamed Djediat, le conseil de la victime, l'inculpé aura beau vouloir éviter la comparution, il finira par être pris et payera sa forfaiture par une clôture de plaidoirie ainsi: « En faisant jouer indéfiniment les reports de son procès, il croit, hélas pour lui et tous les escrocs qui courent dans le néant, naïvement, que la justice finira par baisser les bras, lasse de courir derrière un fantôme. Erreur! Ce monsieur oublie ou ignore que la justice a le bras long, aussi long, qu'il ne le croit! Il sera un jour ou l'autre bercé dans une des cellules que lui réserve le sort d'un jugement équitable. Si maintenant, il s'accroche sincèrement à une totale impunité, il se trompe, mais alors, lourdement! Le temps de l'omission volontaire ou même involontaire de l'application des peines, est révolu! il n'est pas encore hors de portée de la sanction qu'il mérite! La loi est faite pour être appliquée. Alors, monsieur Mourad B. Il est inutile de faire reculer le verdict qui vous condamnera équitablement et vous forcera à dédommager la victime, jamais résignée et donc, décidée à attendre le temps qu'il faudra pour être enfin régularisée!», récite Me Djediat, dans une salle pleine, comme jamais depuis l'intrusion du «Covid-19», le front dégoulinant d'une sueur due à l'humidité ambiante, propre à Tipasa et à toutes les cités côtières ! Ce grave fait chatouille directement le fameux article 372, i-e, «l'escroquerie et l'émission de chèque sans provision». Tout inculpé de ce fait, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de (500) cinq cents à (20 000) vingt mille dinars. Samira Bencheikh, la sobre et brillante présidente de la 4ème chambre pénale sait maintenant à quoi elle devrait s'en tenir, tout comme la chevronnée et attentive Faïza Maktaâ, la procureure générale qui effectuera, en droite ligne avec les termes de l'article punissant l'émission de chèque sans provision, et par là, l'escroquerie! D'un montant de 630 millions de centimes, le chèque n'a jamais été honoré du seul fait qu'il était en bois! Au tribunal de Koléa, il écopa, par défaut, d'un brûlant verdict (3 ans d'emprisonnement ferme, d'une amende égale au montant du chèque et de conséquents dommages et intérêts). Leila Yacoub, la juge de Koléa, n'y était pas allée avec le dos de la cuillère, en espérant que Mourad B. revienne à de meilleurs sentiments en se présentant en appel, devant la juge Samira Bencheikh, la présidente avec en poche le montant du chèque! Or, le jour «j», il n'y avait point de Mourad B. Malgré les trois renvois dus aux absences non justifiées du 2 juillet 2020, du 24 septembre 2020 et du 1er octobre 2020! Un monde fou dans la vaste salle! L'avocat va alors plaider à 16 heures, car dès qu'elle a vu le défenseur faire les cent pas dans la salle, Bencheikh, la juge, sortit le dossier et l'invita à participer au procès! Invitée à requérir, Faïza Maktaâ, la procureure générale, appela à l'application de la loi et ses demandes, seront utilisées pour taper fort sur les doigts de l'escroc. Me Mohamed Djediat déclara d'emblée être franchement heureux de plaider devant une aussi correcte composition. L'impeccable service d'ordre ajouta au décor d'une audience où quatre femmes étaient des stars à la hauteur. La mise en examen permit la confirmation du jugement. Ce qu'il faudra retenir de ce procès tronqué par la faute de l'absence d'un escroc notoire, c'est le fait de saluer les juges de la 4ème chambre pénale qui méritent, honnêtement, tous les éloges par leur célérité, leur calme et leur compétence, malgré un rôle monstrueux!