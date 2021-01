Tarek B. est un très bel étudiant de dernière année de droit, qui a comparu devant le tribunal correctionnel pour un acte de pédérastie, fait prévu et puni par l'article 338 du Code pénal.

Le plus grave, c'est qu'il a été arrêté, en flagrant délit, par la brigade des moeurs en tournée de routine dans les parages, car il est de notoriété que de pareils actes ne se passent que dans les endroits publics, là où il y a de nombreuses personnes qui circulent à ne pas en finir!

De toutes les façons, le jeune homme a été surpris dans une position qui ne souffre d'aucune équivoque, et c'est essentiel pour la justice! La chance qu'aura eu ce jeune délinquant primaire, était que le juge qui allait le juger, était un sage magistrat complet, réservé, bien formé et doté d'une culture générale sans pareille! Mohamed Yahiaoui, puisqu'il s'agit de cet agréable magistrat qui a poussé la coquetterie, jusqu'à utiliser le sacré concept de «juge indépendant», et pouvoir permettre à la presse nationale d'assister à ce procès sensible, malgré l'interdit qui touche cette catégorie de délits, notamment celui du jour puni par l'article 338 qui dispose que: «Tout coupable d'un acte d'homosexualité, est puni d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de

500 à 2 000 DA.

Si l'un des auteurs est mineur de 18 ans, la peine à l'égard du majeur peut être élevée jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 DA.» Le procès s'étant déroulé devant une salle vide, en ces sales temps de «Covid-19», l'inculpé, confus, tête baissée, la face blême, répondait précisément et rapidement aux nombreuses questions de Yahiaoui, l'excellent président de la section correctionnelle du tribunal, qui, manifestement, n'avait pas voulu dramatiser, prenant en considération le dramatique fait que le jeune et bel inculpé, était plutôt malade que «vicieux». D'ailleurs, le juge du siège n'a pas voulu trop s'étendre sur le rapport de police qui avait mis l'accent beaucoup plus sur la pratique quotidienne de l'homosexualité de Tarek, ce jeune, brillant dans ses études, promis à un avenir radieux!

À la police, son devoir, au juge, son métier et son expérience! À un moment donné de l'audience, le magistrat, très à l'aise, posera une question capitale au prévenu catastrophé, honteux et surtout effarouché par, d'abord, l'écoute, tout à l'heure du rude réquisitoire du représentant du ministère public, et enfin le coup de massue donné par le président qui n'est là que pour appliquer la loi! «Inculpé, qu'éprouvez-vous au moment où l'on vous prend contre nature?» demande Mohamed Yahiaoui, sans «cinéma», ni gestes dénudants, avilissants ou déshonorants, préférant l'apaisement au bouleversement, à l'humiliation des autres!

« Je ne ressens rien, ou plutôt, si, une couverture enveloppante qui m'étouffe, du seul fait que je pense à l'après!» Le juge semble très satisfait de cette réponse donnée comme «çà»!

Il passe de suite au réquisitoire du procureur qui est, lui, plutôt répressif! Il le démontrera lors de sa remarquable intervention, une intervention basée sur l'historique de l'homosexualité, qui, certes, ailleurs, comme le cannabis, est acceptée par la société, le pouvoir en place et légalisée par les deux chambres législatives: «C'est une politique qui ne regarde que les autres! Chez nous, ce n'est pas le cas. Un interdit reste tel quel! Etant un peuple à majorité musulmane, l'illicite ne peut être admis par la loi! et la loi réclame que justice soit rendue! Le ministère public réclame tout de même 2 mois d'emprisonnement ferme! Voulant libérer tout le monde, Mohamed Yahiaoui décide sagement l'hospitalisation de l'inculpé qui va être suivi par un psy! Le magistrat a décidé en toute souveraineté.

La prévention a prévalu sur la répression: tel a été le leitmotiv du magistrat qui a pris tout son temps avant de décider de frapper inutilement un jeune garçon qui a dérapé, très loin de chez lui! Mohamed Yahiaoui a été le juge qu'il fallait pour un dossier sensible, et c'est tout à son honneur, à son devoir de juge du siège.