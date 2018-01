La preuve par les... photos

Par Abdellatif TOUALBIA -

Quand l'épouse, voire la femme, devient la victime expiatoire...

Le président de la section pénale était tout retourné, lorsqu'il jeta un oeil intéressé au jeu de photographies, tendu par le jeune conseil. Il dit entre ses puissantes mâchoires: «Il va falloir trouver les mots pour justifier ce geste ´´animal´´ et même l'animal n'aurait pas été aussi violent!».

Le détenu, un gaillard de près de 1m88, avait ses grosses mains derrière le dos et le front dégagé qui perlait déjà.

A-t-il seulement mesuré son geste? Est-il plutôt dans les regrets? oui! Si on examine les photos, comme l'ont probablement fait et le juge du siège et le représentant du ministère public, insoutenable! Et lorsque nous avons eu l'opportunité de voir de près les photos, nous avons préféré les remettre à qui de droit au plus vite. Il faut seulement imaginer une mère de famille «boxée» de cette manière reste un cas de... Le juge mit sa main au-dessous de son menton, puis fixa longuement le détenu qui semblait absent de l'audience. Il est aussitôt rappelé à l'ordre par le magistrat: «Et alors, vous? Où êtes-vous? Vous n'allez tout de même pas vous éterniser dans cette position!» rugit le juge qui venait de montrer ainsi la fin de sa patience. La victime, elle, se tenait debout, mais recroquevillée, signe avant-coureur d'une peur qui ne veut pas la quitter. Comme pour montrer que la justice est là. Lorsqu'elle est interpellée, le président se tourne carrément vers le méchant homme, et lance d'une voix sèche: «Pourquoi donc avez-vous frappé la mère de vos six enfants?» La réponse ne se fait pas attendre: «Parce qu'elle est une femme.» L'assistance reste interdite! Le juge bat d'abord des cils, puis, se maîtrisant, prend son stylo. Après quoi, il entre dans une opération de transcription dont nous ignorons le contenu, mais qui peut très bien être le texte du dispositif de la sentence, car selon ce que vient de prononcer le détenu, c' est l'emprisonnement assorti d' une lourde amende dont a sûrement besoin le Trésor public en ces temps de vaches maigres. L'inculpé ne bronche pas. Il suit du regard les gestes mesurés du juge. Sa face blêmit tout à coup. Il vacille même et faillit s'accrocher au coude du policier chargé du maintien de l'ordre au niveau du prétoire. Visiblement, il cherche des mots. Pour dire quoi? Sinon qu'il réalise enfin son fâcheux geste? Nous sommes certains que le frais condamné- une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans, appuyée d'une amende aussi ferme de 20 000 DA - n'a pas suivi toute la lecture de la sentence. Un mal de tête se déclencha, tel un gong assourdissant annonçant le début d'un calvaire insupportable. A l'ombre, monsieur aura tout le temps de ronger du noir, madame, quant à elle, est restée prostrée, honteuse d'avoir été la cause de l'incarcération du papa.Mais est-elle la responsable? Ce qui n'est pas apparu dans les débats, pauvres par ailleurs, c'est ce qui s'est réellement passé, par quoi ont été portés les coups et dans quelles parties du corps. Oh! oui, le juge a sous les yeux le procès-verbal des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de deux mois, due aux nombreux coups assénés violemment. Il est vrai que les faits se sont déroulés, il y a trois mois environ et que la victime ne présente plus les graves plaies qu'on a pris soin de photographier l'épouse dans l'état initial. Mais tout de même... Le juge aurait pu interroger la bonne dame sur la cause du malentendu qui a abouti à la mémorable raclée de cette nuit de mercredi à jeudi On aurait aussi aimé apprendre la nature de «l'arme» du délit. Non, il y a comme un goût d'inachevé monsieur le président! Vous nous devez une revanche, histoire de vivre en direct-live une audience vive comme nous en aimons. Au fond, il y a eu des coups et blessures volontaires et l'auteur a reçu son dû.