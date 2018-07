Infidélité, quand tu nous tiens...

Par Abdellatif TOUALBIA -

Plus que jamais, on divorce à tout bout de champ! Les affaires liées au statut personnel noient les tribunaux.

Le drame se propage à la vitesse d'un feu d'été, à midi alors que les pompiers sont loin du sinistre. La fraîche divorcée adore la vie avec les sorties le soir, libre de ses intentions, de ses fréquentations, sans faire attention aux vices de la vie qui réserve souvent des tuiles qui, lorsqu'elles tombent sur le crâne, ne laissent aucune chance à l'auteur de ces actes irréfléchis.

Kamélia a divorcé car jalouse de Narimane, la première épouse, chouchoutée par monsieur! Nassima est partie, laissant derrière elle trois très beaux enfants hébétés essayant de comprendre le pourquoi de ce déchirement. Amal a quitté sa famille pour des bribes avec son beau-père! C'est ainsi que Karima, Saïda, Ouleya, Samira, Mouna, Sabrina, Khadidja,Selma, Ourida,Sabiha ou encore Nesrine n' ont plus de compagnons pour les prendre en vacances durant l'été 2018. Les couloirs des juridictions ne désemplissent pas de plaignants de conjoints à la tenue laissant à désirer. Qui a raison? Qui a tort? Les juges, eux, le Code de la famille en main, essayent de sauver des meubles souvent broyés par les flammes du malentendu! Nous avions à plusieurs reprises parlé de l'infidélité d'un mari et de la plainte de la femme. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit.

Dans cette triste affaire, c'est madame Nafissa K. qui est volage! Autoritaire, sûre d'elle, méchante et n'aimant pas les gens, mais les hommes de préférence riches car, de nos jours, les milliardaires ne se cachent pas et étalent leur vie au grand jour! Un soir, alors, qu' elle venait d'entrer après une journée à «faire» des tours de passe-passe, il lui fit la remarque et dit son désaccord de la voir rentrer tous les soirs tard, avec des vêtements défaits et une coiffure dérangée par des caresses et autres attouchements qui portent la trace d'une infidélité sans nom. C'était trop comme spectacle, mais madame s'en fichait comme de l'an IV. N'étant pas originaire de la cité où elle réside depuis une dizaine d'années, Nafissa se comportait avec désinvolture, surtout qu'elle était stérile... Et que devient Monsieur Daoud dans tout cela? L'idée de faire table rase sur son passé effleure l'esprit Il en parle à son avocat qui est formel:

«Attention, malheureux! C'est quasi impossible de prouver l'infidélité! Il y a des conditions difficiles à réunir; des preuves irréfutables à présenter; il se peut même que l'on te demande des témoins à charge. Tu vois donc qu'il t'est impossible de constituer un dossier, sans compter tout le mal que tu vas causer à ta famille et à la belle-famille. Alors, réfléchis bien avant de t'embarquer sur un tel radeau où les risques de scandale sont plus grands que les résultats de ta plainte!»

Le conseil avait fini son miniprêche et attendait un rush de la part du pauvre époux qui voulait coûte que coûte se débarrasser de cette femme à problèmes. Il faudra bien que je vive après la séparation!»

Madame qui est priée de rendre compte à la justice pour son infidélité, mais malheureusement, la méthode à utiliser est pleine d'épines. Il pense rompre à ses torts. Il sait ce que coûte une telle démarche, mais il faut bien se débarrasser de cette femme qui n'a pas eu d'enfants avec lui, depuis tout ce temps passé ensemble. Et heureusement d'ailleurs, car, comment aller au-devant d'un divorce avec des bambins sur le plateau de la balance? C'est le moment ou jamais d'aller au feu, et enlever définitivement l'abcès qui gonfle de plus en plus et fait excessivement mal.

«Alors, douleur pour douleur, autant prendre la sage décision de me séparer de cette mauvaise épouse, en prenant le risque de me faire déplumer!

Quel que soit le prix à payer, je dois affronter la chose et m'en remettre à Allah qui saura me réconforter grâce aux nombreuses génuflexions qui me ramèneront paix et équilibre!», pense en son fort intérieur, Daoud qui est au bord de l'explosion car la pression est trop forte. Puis, il prend la décision de se rendre au tribunal et s'informe de la procédure à suivre pour mettre fin à ce drame, même s'il faut un autre drame pour l'ôter de son chemin.

Le jour du rendez-vous avec la présidente de la section statut personnel du tribunal qui les écoutera à huis clos, afin de préserver «l'ordre public» selon la formule consacrée des magistrats qui, en de pareilles occasions entendent des vertes et des pas mûres, ce n'est qu'à la fin des «travaux», que nous saurons ce que se sont dit les désormais ex- époux avec tout le mal qu'ils se sont fait ou dit!

Le divorce a été prononcé aux torts de Daoud, à l'issue de l'audience publique où les attendus ont été lus d'une manière rapide, machinale et mécanique, comme seule, une magistrate sait le faire.