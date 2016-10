Une foire un peu spéciale cette année

La 25e foire de la production nationale approche à grands pas. Elle se tiendra du 21 au 26 décembre prochain. Cette année plus que toutes les autres, les regards des économistes, des partenaires étrangers et des simples citoyens seront braqués sur l'événement économique qui permettra de jauger le poids de la production nationale dans l'économie du pays. Ce sera aussi l'occasion de confirmer ou pas le succès revendiqué par le gouvernement dans le processus de diversification de l'économie. D'ores et déjà, on promet de nombreuses surprises.