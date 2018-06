Le nouveau visage du square Port-Saïd dans 2 mois

Le réaménagement du square Port-Saïd situé à Alger-Centre sera réceptionné dans deux mois et ouvert au grand public, a indiqué jeudi, le président de la commune Alger-Centre, Hakim Bettache. Le square, y compris le kiosque à musique et le côté jouxtant l'entrée du Théâtre national algérien (TNA) ainsi que les vieilles bâtisses à proximité, seront réceptionnés dans deux mois. Différentes activités culturelles, des expositions et des réalisations d'arts animeront chaque jour ce lieu public, a-t-il ajouté. Ce projet (réaménagement du square Port-Saïd) auquel une enveloppe financière de 16 milliards de centimes a été allouée s'inscrit dans le cadre du plan d'orientation et d'aménagement de la wilaya d'Alger, (2015-2035). Il sera également procédé en coordination avec le TNA à l'installation de cinq statues qui se trouvaient initialement dans cette place, à l'effigie de figures du 4e art algérien à l'instar de celles de Abdelkader Alloula, Mohamed Boudia, Kelthoum et Azeddine Medjoubi, a indiqué le maire d'Alger-Centre.