Dix plasticiens algériens prendront part au symposium international «Fête de la mer» des arts plastiques qui se tiendra du 22 au 25 juillet à Mahdia (Tunisie), a indiqué, dimanche, le président de l’association algérienne «Lamasset» des arts plastiques, Fouad Belaâ. Quelque 100 artistes issus de Tunisie, Algérie, Arabie saoudite, Libye, Liban, Egypte, sultanat d’Oman, Maroc, Irak, France, USA, Allemagne et Turquie participeront à ce rendez-vous culturel, a précisé la même source qui a indiqué que l’association «Lamasset» dont le siège est à Khenchela, signera à l’ouverture de ce symposium une convention de coopération et d’échanges avec l’association tunisienne du festival Bab El Bahr, organisatrice de la manifestation. Les artistes algériens participant à ce festival sont Fouad Belaâ, Ramzi Hamzaoui, Amara Bessousse, Brahim Benemri, Hossam-Eddine Araar, Badreddine Harbouch, Wahid Derdoukh, Nabila Bordjane, Zahia Kaci et Nadia Cherag, selon la même source. L’association «Lamasset» a organisé du 2 au 5 juillet courant le 3ème symposium international Chélia qui a regroupé 60 plasticiens représentant 13 pays à la Maison de la culture Ali Souaï de Khenchela.