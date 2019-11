La plus importante est incontestablement la 10e édition du salon Djurdjura des arts plastiques. Par ailleurs, la même ville a abrité une séance de vente-dédicace samedi dernier, avec l’écrivain Youcef Merahi et une autre avec les deux auteurs Mustapha Benfodil et Kahina Temzi. Ainsi, le coup d’envoi de la 10e édition du salon Djurdjura s’est déroulé dans une ambiance bon enfant, samedi dernier, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Le coup de starter a été donné par Nabila Goumeziane, directrice de la Culture de la wilaya de Tizi Ouzou en présence de dizaines d’artistes et de centaines de visiteurs.

Talent de performers

A cette occasion, des artistes se sont adonnés avec talent à une performance artistique, ayant fait le bonheur et l’admiration des présents à cette cérémonie d’ouverture. Il s’agit d’une performance reproduite sur une toile par le groupe «Ayrad» composé des artistes Omar Salhi et Djamel Talbi et un autre groupe d’artistes impressionnistes. Ces derniers ont, pour leur part, réalisé un tableau intitulé «Tudert», où la vie allie musique et peinture pour mettre en exergue la chanson «ya denia» du regretté artiste chanteur Kamel Messaoudi, interprétée en langue amazighe. Nabila Goumeziane a précisé, en marge de cette cérémonie, que près de 100 artistes-peintres prennent part à cette 10e édition du salon Djurdjura des arts plastiques. Ces artistes résident dans la wilaya de Tizi Ouzou et ont animé une exposition très variée au niveau du stand principal de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri que les visiteurs auront le plaisir de découvrir tout au long de la semaine en cours. Une mosaïque de styles et de couleurs agrémente ainsi les différents halls de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri à cette occasion. Dans le même sillage, et à l’occasion des 10 ans du salon Djurdjura des arts plastiques, une fresque géante a été réalisée sur place par les élèves de l’école régionale des beaux-arts d’Azazga.

Une nouveauté, cette année

La nouveauté cette année, selon Nabila Goumeziane, consiste dans le fait qu’il y aura une sélection des meilleures œuvres exposées au salon pour constituer l’exposition inaugurale de la galerie d’art de la ville de Tizi Ouzou qui sera érigée dans les prochaines semaines au Théâtre de verdure réalisé à proximité de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Par ailleurs, la même responsable a annoncé que des ateliers de formation seront ouverts, bientôt sur place, mais aussi à la bibliothèque principale de lecture publique et ce, afin d’assurer des formations en arts plastiques. Dans le même sens, des ateliers seront aussi lancés dans les bibliothèques communales mais aussi à l’école régionale des beaux-arts d’Azazga.

Un espace de rencontres

La directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué en outre que le salon Djurdjura des arts plastiques est un espace de rencontres et d’échanges entre artistes, qui revêt une importance particulière dans la mesure où il cherche à maintenir une dynamique permanente de création dans le domaine des arts plastiques dans la région. Il faut préciser que ce salon sera ponctué par plusieurs activités d’animation, dont une exposition d’œuvres d’arts d’artistes professionnels et d’autodidactes de la wilaya, des ateliers d’arts plastiques, des tables rondes autour du marché de l’art en Algérie sont au menu de cette manifestation artistique. La clôture est prévue pour la journée du 26 du mois en cours.