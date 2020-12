À la date du délai de dépôt des dossiers pour participer au Prix du président de la République de la langue et de la littérature amazighes, le 26 décembre dernier, il a été enregistré 220 demandes de participation dans les différentes catégories de ce concours, mais, la commission chargée de valider les demandes et les projets portés par les postulants a fini par retenir 106 travaux répondant à l'ensemble des conditions et des critères exigés dans le règlement intérieur de ce concours clairement définis au préalable. Ces détails concernant cette première édition du Prix du président de la République de la langue et de la littérature amazighes ont été révélés par Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité. «Le concours du Prix du président de la République de littérature et de langue amazighes représente l'évènement particulier du HCA cette année», a indiqué Si El Hachemi Assad. Ce dernier a ajouté: «Le prix du président de la République de littérature et de langue amazighes est un grand acquis dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes, partant de la grande valeur de ce prix pour encourager la créativité dans la langue amazighe».

Une première édition réussie

Le même responsable a rappelé que ce concours est évalué par un jury composé de compétences dans toutes les variations linguistiques de la langue amazighe utilisée au niveau national et présidé par le professeur Youcef Necib. Toujours concernant les détails des dossiers des postulants à ce prix, Si El Hachemi Assad a précisé qu'il a été retenu 61 contributions littéraires exprimées ou traduites en tamazight (romans, nouvelles ou autres). Vingt-quatre autres projets ont trait à la linguistique, 14 travaux de recherche dans le patrimoine culturel amazigh immatériel et sept travaux relèvent de la recherche scientifique, technologique et numérique. Si El Hachemi Assad a indiqué que le nombre de participants au concours du prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes est très acceptable. «Ceci traduit sa réussite dans sa première édition, dont les résultats seront annoncés lors de la célébration de la nouvelle année amazighe, le 12 janvier prochain», a enchaîné le secrétaire général du HCA en rappelant que le jury choisira les meilleures oeuvres pour ce rendez-vous. Il faut rappeler que le prix dotera le premier lauréat d'une récompense financière de 1 million DA, le second (5500 000 DA) et le troisième vainqueur du concours (250 000 DA).

Batna hôte des festivités de Yennayer

Une enveloppe budgétaire de 7 millions DA a été dégagée pour encourager la production créative en langue amazighe dans le cadre de ce prix. Il faut rappeler que la cérémonie de remise de ce prix aura lieu dans la ville de Batna où auront lieu les festivités de la célébration du jour de l'An berbère, Yennayer. Le choix de la wilaya de Batna pour accueillir les cérémonies officielles de la fête de fin d'année amazighe sera marqué par un riche programme qui a été élaboré à l'occasion et, parmi les activités prévues, il y aura le recueillement sur la tombe du chahid Mustapha Ben Boulaïd au village de Menaâ et une journée d'études au niveau de l'Institut de la langue et de la culture amazighes de l'université de Batna.