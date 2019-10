La Délégation de l’Union européenne (DUE) en Algérie renouvelle son engagement auprès du grand public du Salon international du livre d’Alger (Sila) et lui donne rendez-vous du 31 octobre au 9 novembre au Pavillon central du Palais des expositions. Au cœur du salon, se tiendront les 11es Rencontres euromaghrébines des écrivains le 2 novembre à 9h sur le stand de la DUE. Cette nouvelle participation coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de la présence, en Algérie, de l’UE dont la première représentation officielle a été inaugurée en juillet 1979.

A ce titre, une exposition de photographies retraçant l’historique des relations Algérie/UE et l’impact de quatre décennies de coopération sera à découvrir sur notre stand. Avec la contribution des Etats membres de l’UE représentés en Algérie et des partenaires de la DUE (agence de coopération, associations, collectifs…etc), le programme de la Délégation sera riche en débat avec plusieurs rencontres thématiques autour, notamment des questions de l’innovation sociale, du développement local, de la participation citoyenne ou encore du dialogue interculturel.

En partenariat avec l’Unicef Algérie, une journée sera consacrée aux enfants, le 1er novembre, à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, alors que le 9 novembre sera dédié aux étudiants, avec la présentation des opportunités de bourses d’études offertes dans le cadre des programmes de l’UE (Erasmus+ et Collège d’Europe). Enfin, la 11e édition des Rencontres euromaghrébines des écrivains,se tiendra cette année sous le thème de «la citoyenneté active», avec la participation de huit auteursd’Europe et d’Algérie, qui viendront échanger et débattre du rôle de l’écriture dans l’exercice de la citoyenneté.