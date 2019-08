C’est ce soir que se tiendra la clôture du festival, avec la distribution des prix aux troupes lauréates dans diverses catégories, outre l’organisation d’une journée, le 1er septembre, à Saïda où sera honoré à titre posthume le dramaturge Othmani Mokhtar. Ont pris part à cette 52ème édition du festival, en compétition, 12 troupes théâtrales des wilayas de Mostaganem, Oran, Tipasa, Boumerdès, Blida, Tizi Ouzou, Laghouat, M’sila et Biskra. Il a été procédé, durant cette manifestation culturelle, à l’organisation de trois ateliers de formation dans l’interprétation, la scénographie et la chorégraphie, à l’école des beaux-arts ‘Mohamed Khedda’, mais aussi au niveau du siège de l’association ‘El Ichara’, avec le concours de techniciens et spécialistes, à l’instar de Cherchell Mohamed, Djaousti Lakhdar d’Algérie et de Rih Tarek du Maroc. L’introduction d’ateliers sur l’interprétation et la scénographie, dans le cadre d’une convention signée entre le commissariat du festival et l’instance arabe du théâtre, constitue une deuxième expérience au niveau arabe, après la Jordanie. En hors compétition, des activités d’animation étaient prévues dans les communes de Kheireddine et de Stidia et dans un grand centre commercial de la commune de Hassi Mamèche, ainsi que la projection de deux films documentaires sur Ould Abderrahmane Kaki (1934-1995) et Belmekaddem Abdelkader (1933-2010), du réalisateur Abdellatif Merah. Pour rappel, le coup d’envoi de la 52ème édition du Festival culturel national du théâtre amateur a été donné mardi dernier à Mostaganem avec la participation de 22 troupes théâtrales dont 12 en compétition. La cérémonie d’ouverture qui a eu lieu au théâtre régional «Djillali Ben Abdelhalim» a été marquée par la représentation de la pièce «Baccalauréat» du réalisateur Azzedine Abbar qui a obtenu le Grand Prix du Festival national du théâtre professionnel, dans sa dernière édition. Plusieurs figures théâtrales à qui il revient le mérite d’avoir contribué à assurer la continuité de ce Festival national du théâtre amateur, près d’un demi-siècle, ont été honorées à l’occasion, à l’instar de Othmani Mokhtar (1945-2018), Omar Bernaoui (1935-2009), Ghali Bouchama et le journaliste Slimane Benkennab. Les quotidiens El Moudjahid et El Djoumhouria ont été honorés par le commissariat du festival en raison de leur participation dans un projet de documentation dédié à ce rendez-vous culturel et pour avoir contribué à la collecte des archives entre 1967 et 2018. Notons qu’en hors compétition, il était prévu la participation de 10 troupes issues des wilayas de Tiaret, Bouira, Aïn Defla, Laghouat, Boumerdès et Mostaganem.