Quelque 13474 visiteurs de différentes wilayas du pays et des touristes étrangers ont fréquenté, durant l’été dernier, le Musée national Ahmed Zabana d’Oran, a-t-on appris de cette institution. C’est durant le mois d’août dernier que le plus grand nombre d’entrées a été enregistré avec 5462 visiteurs, alors qu’en juin seules 2 641 personnes avaient franchi le seuil du musée, a-t-on précisé de même source. Les différentes sections du musée, notamment celles dédiées à l’ethnographie, aux sciences naturelles, à la préhistoire et aux beaux-arts avaient suscité l’intérêt des visiteurs en raison de la richesse et de la variété de leurs fonds, souligne-t-on. Cette affluence sur le musée Ahmed Zabana est expliquée par la tenue de plusieurs activités culturelles et expositions ayant attiré le public et les visiteurs de la ville d’Oran. L’établissement a initié, durant cette saison estivale, une manifestation «Mon musée en été» avec des ateliers de formation traitant de plusieurs thèmes. L’événement a eu lieu au Musée des arts modernes et contemporains (Mamo), drainant, durant 15 jours, une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents.