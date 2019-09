Une nouvelle session de formation aux techniques théâtrales a été lancée, mardi, à Oran, au profit d’un groupe de 15 jeunes amateurs, a fait savoir le président de l’association culturelle locale El-Amel. La formation est destinée à la 25ème promotion de stagiaires de l’école théâtrale de l’association, a précisé Mohamed Mihoubi, également responsable du programme pédagogique. Le cursus théorique et pratique comprend, notamment des notions sur l’histoire du théâtre universel et national ainsi que des ateliers sur l’interprétation, la narration et l’improvisation, a-t-il expliqué. La formation est dispensée gratuitement au «Petit Théâtre», structure légère créée en 2015 au siège de l’association El-Amel, comportant une scène de répétitions et une petite salle pour le public. Le conservatoire municipal Ahmed Wahby est également mis à la disposition de l’association tant pour les besoins de la formation que pour la présentation du spectacle de clôture de stage. En guise d’encouragement, les lauréats de la nouvelle promotion bénéficieront d’un rôle dans une prochaine pièce théâtrale prévue à l’occasion de la célébration de la fête du 1er Novembre, a indiqué Mihoubi.