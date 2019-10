1Oœuvres de jeunes cinéastes seront en compétition aux 5es Journées nationales du court-métrage de Béchar (Jcmb), prévues du 2 au 5 novembre prochain à la Maison la culture Mohamed Kadi, a-t-on appris du responsable de l’établissement culturel, principal organisateur de l’évènement.

Le comité d’organisation de la manifestation cinématographique a procédé à la sélection de ces œuvres, parmi 45 courts-métrages visionnés, lors de la présélection des productions de jeunes cinéastes-amateurs, a indiqué à l’APS Hamdani Amari.

« Le visionnage des courts, métrages retenus pour cette édition, qui sont des fictions traitant de plusieurs thèmes, permettront aux spécialistes et au public de découvrir le talent de jeunes cinéastes, des deux sexes, issus de différentes régions du pays », a-t-il souligné. Un jury, composé de spécialistes du cinéma et présidé par le jeune cinéaste Hasni Malki, aura la lourde tâche de décerner les quatre prix de cette manifestation, à savoir trois Premiers Prix (dotés d’un montant de 120 000 DA, 80 000 DA et 60 000 DA respectivement) et un prix du jury (40 000 DA), a fait savoir Hamdani Amari. Des ateliers de perfectionnement et de formation pour les participants dans les techniques cinématographiques, notamment l’écriture de scénario, la direction de la prise de vue, le montage de films et la prise de son, sont également au programme des Jcmb, en plus d’expositions de documents photographiques sur le cinéma national et mondial, a-t-il signalé. Le court-métrage Human (humain), réalisé par Issam Taâchit de la wilaya de Batna, avait remporté le Premier Prix de la précédente édition des Jcmb, qui s’était déroulée du 29 novembre au 2 décembre 2017 à la Maison de la culture Mohamed Kadi.