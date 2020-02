L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’institut Cervantes d’Alger vous convient aux projections de films dans le cadre du : 1er Festival du film ibéro-américain et ce, du 6 février au 2 avril 2020 à l’institut Cervantes d’Alger. Cela aura lieu chaque jeudi à 18h00. Tout au long de cette manifestation, le public pourra [re] découvrir le cinéma espagnol ou d’expression espagnole (les pays de l’Amérique latine).Pays participants et films:

Argentine : Yo soy así, Tita de Buenos Aires.

Brésil : Terra Estrangeira.

Chili : La frontera.

Colombie : El silencio de los fusiles.

Cuba : Robles de olor.

Mexique : El sueño de Mara’Akame.

Pérou : Una sombra al frente.

Portugal : Snu.

Venezuela : El Libertador.