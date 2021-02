L'étudiant Abderrahmane Dhabaoui de l'université Abou Bakr Belkaid de Tlemcen a remporté le Premier Prix de la cinquième édition du Concours national de poésie organisé par l'université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2).

Le responsable de l'organisation de cet événement littéraire, Azzeddine Rebika, a affirmé lundi dernier à l'APS que le poème «Rissala faouka El Ma» de Abderrahmane Dhabaoui a remporté la première place du concours national de poésie, organisé cette année par l'université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2) avec la participation de 59 établissements universitaires du pays.

La deuxième place du Concours, organisé à distance en raison de la pandémie de Covid-19, est revenue à l'étudiant Brahim Belloul de l'université Hama Lakhdar d'El Oued pour son oeuvre poétique «Haba inani zaitouna ayouha El watan», tandis que la troisième place a été décrochée par l'étudiant Hamza El Alloui de l'université Chadli Bendjedid d'El Tarf.

De son côté, le président du jury, le poète Abdelmalek Boumendjel a fait savoir que la cinquième édition de ce concours a suscité un grand intérêt auprès des étudiants de diverses filières, notamment médicale, scientifique et technique, ajoutant que la participation ne s'est pas limitée aux étudiants de lettres et sciences humaines. Il a relevé dans ce sens que la participation des 59 établissements universitaires s'est soldée par un nombre total de 125 oeuvres en compétition.

Les étudiants ont ainsi décliné des oeuvres poétiques louant la mère patrie, des personnages historiques et des épopées héroïques, d'autant plus que le comité d'organisation a défini la thématique du concours sous le slogan «wataniet».

A noter que le jury a préalablement procédé à une sélection des oeuvres qui méritaient de concourir avant de retenir 10 oeu- vres en lice pour les trois premières places.

Les trois lauréats de cette édition seront honorés aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale du chahid