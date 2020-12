Le coup d'envoi de la première édition de la manifestation culturelle photographique «Tlemcen art foto (TAF) 2020» a été donné jeudi à la Maison de la culture «Abdelkader Alloula», en présence d'un public nombreux. La première édition du «TAF 2020», dont l'objectif est de mettre en valeur la beauté de l'Algérie à travers des images artistiques et de contribuer à la promotion de l'art de la photographie artistique dans le pays, enregistre la participation de onze artistes photographes représentant les wilayas de Constantine, d'Alger, de Boussaâda, de Tiaret et de Tlemcen. Organisée par le Centre des arts et des expositions (Carex) de Tlemcen en collaboration avec la Maison de la culture «Abdelkader Alloula», la manifestation comprend plus de 90 tableaux de divers thèmes. Constituant une mosaïque de couleurs et de genres photographiques, l'exposition montre au public averti et passionné, des thèmes comme les paysages naturels du nord et du sud du pays, des portraits, de la photographie contemporaine et d'architecture outre les photos de patrimoine du vieux bâti tel que celui de la Casbah et de la vieille médina de Tlemcen et enfin des photographies de nature morte réalisées par l'artiste de Boussaâda, Zohir Lougliti. L'exposition, prévue pour le début de l'année 2020, a été reportée à ce jour à cause de la pandémie du Covid-19, a indiqué le directeur du Carex, qui a souligné, par ailleurs, que toutes les mesures préventives contre le Covid-19 ont été mises en place pour éviter toute contamination. Cette manifestation culturelle, qui s'étalera jusqu'au mois de janvier, comprend entre autres, une sortie photographique qui devra mener les participants au village du Kef, relevant de la commune de Sidi Medjahed à l'ouest du chef-lieu de wilaya de Tlemcen. Ce village abandonné et présentant un cachet architectural typique permettra aux artistes photographes de prendre de nombreux clichés devant immortaliser leur visite à ce site historique exceptionnel, a-t-on fait savoir.