Le coup d'envoi d'une session de formation théâtrale dans l'art du conte a été donné, mardi après-midi, à la Maison de la culture Abdelmadjid Chafiî de Guelma avec la participation de 20 jeunes, sous l'impuslion du théâtre régional Mahmoud Triki. Le programme de formation s'étalera sur quatre jours avec des participants représentant des associations et des coopératives artistiques et culturelles et d'autres qui intègrent le monde théâtral pour la première fois, a précisé à l'APS le directeur du théâtre régional de Guelma, Rachid Djrourou, en marge de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, à laquelle ont assisté les autorités locales. Cette formation est encadrée par deux spécialistes en la matière, de renommée nationale et méditerranéenne, à savoir Kada Bensemicha de Sidi Bel Abbès et Amar Madhi de Grenoble (France), a souligné le même responsable, annonçant la présentation, à la clôture de cette manifestation, d'un show collectif dans l'art du conte. Les participants à cette formation bénéficieront de connaissances théoriques et de cours pratiques, concernant les principes de l'art du conte, a indiqué pour sa part Kada Bensemicha, comédien, metteur en scène et spécialiste dans l'art du conte et le théâtre de marionnettes, précisant que la formation sera axée sur les méthodes d'élaboration du texte, sa répartition et son exécution sur la planche ou dans la rue. Cet artiste qui présente ses shows dans l'art du conte en langues arabe, française et espagnole, a précisé que l'objectif de cette formation était de véhiculer l'expérience aux artistes en herbe, tout en mettant en valeur cet, art qu'on appelle localement El goual ou meddah, considéré comme un patrimoine populaire immatériel à préserver car, contenant un message d'amour et de tolérance.

Les participants, dont six jeunes diplômés en formation professionnelle, ont exprimé leur impatience pour acquérir de nouvelles compétences et finesses dans l'art du conte pour améliorer leur prestation dans ce domaine.