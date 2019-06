Le Prix du chef de l’Etat Ali Maâchi coïncidant avec la Journée de l’artiste qui se tient chaque année le 8 juin, a été exceptionnellement reporté pour le jeudi 13 juin, et ce, en raison de la fête de l’Aïd, la semaine dernière. Aussi, 24 lauréats ont été distingués lors d’une cérémonie organisée à l’opéra d’Alger où 24 artistes ont été honorés. L’homme de théâtre, Abdelhamid Habati, le musicien Boualem Rahma, la plasticienne Fatiha Bisker et le cinéaste Mohamed Cherfaoui ont été distingués par la ministre de la Culture, avec la collaboration de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (Onda) pour leurs parcours artistiques remarquables. Dans la catégorie du roman, le Prix Ali Maâchi a été décerné à Benlekhal Nesrine, Smaïl Mohamed et Abderrezak Touahria. Les trois Prix de la catégorie poésie ont été remportés par Boufta Ahmed, Benamar Mosaeb Takieddine et Aïcha Beldjilali. Pour ce qui est de l’interprétation théâtrale, le 1er Prix est revenu à Hantour Ghania, le 2e à Hicham Guergah et le 3e à Haouas Mohamed. Smaïn Azzedine et Lounès Sabrina ont remporté respectivement les 2e et 3e Prix de la mise en scène théâtrale. Le 1er Prix n’a pas été décerné dans cette catégorie. Dans le domaine de la musique, le 1er Prix a été décerné à Fadhloune Kamel, le 2e à Bastandji Mohamed Abdelawaheb et le 3ème à Bahri Younès Abdessamad. Dans la catégorie chant et musique, Belata Abdennacer a arraché le 1er Prix, suivi de Boukhari Zoubir (2ème Prix) et Adjrou Koceïla (3ème Prix). Les trois Premiers Prix récompensant les meilleurs œuvres dans la catégorie des arts plastiques sont revenus à Khali Nasreddine (1er Prix), Hadji Yahia (2ème Prix) et Imène Kaci Moussa (3ème Prix). Dans la catégorie cinéma et audiovisuel, le 1er Prix a été attribué à Bouneb Khaled, suivi de Karoun Lounes et Djellouli Ali qui ont remporté respectivement les 2e et 3e Prix. Cette soirée a été marquée par une animation musicale de différents styles algériens, africains et internationaux.