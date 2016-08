LA 4E ÉDITION DE LA MANIFESTATION «MUSÉE DANS LA RUE» Elle aura lieu du 25 au 29 août à Alger

Plusieurs musées nationaux prendront part à la 4e édition de la manifestation «Musée dans la rue» prévue du 25 au 29 août à la Promenade des Sablettes à Alger, indiquent les organisateurs. Placée sous le thème «Ensemble pour un tourisme muséal», cette édition regroupera 16 musées dont le Musée public de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, le musée Etienne Dinet de Boussâada (M'sila) et le Musée public national de Khenchela. Cette édition a pour objectif de «promouvoir le rôle touristique des musées», selon les organisateurs. Organisée par le Musée national du Bardo en collaboration avec la commune d'Alger-Centre, cette manifestation initiée en 2013 vise à faire découvrir au public les missions et les activités de ces établissements afin de le sensibiliser sur l'importance de la sauvegarde du patrimoine culturel. 17 musées avaient participé à l'édition 2015 de la manifestation qui s'était tenue à l'esplanade de la Grande-Poste d'Alger.