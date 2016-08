LES THÉÂTRES RÉGIONAUX INTERPELLÉS Une sélection "professionnelle et artistique" des pièces

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a exhorté mardi dernier dans un communiqué les théâtres régionaux à sélectionner les pièces destinées à être produites ou à concourir dans des festivals nationaux sur des «critères professionnels et artistiques» et non sur des bases «linguistiques ou régionales». Des journaux et des sites d'information ont rapporté récemment les protestations élevées par des associations de théâtre suite au refus, selon elles, du Théâtre régional de Guelma (Trg) de faire concourir des pièces en langue amazighe pour les présélections du prochain Festival national du théâtre professionnel (Fntp). Le ministre a demandé au directeur de Trg de «ne pas se baser sur des critères linguistiques» dans la sélection des pièces pour le Fntp. Il a également appelé à «permettre aux professionnels du théâtre de présenter leurs oeuvres dans tous les théâtres régionaux». Selon les médias, le directeur du Trg avait expliqué que ces pièces n'avaient pas été sélectionnées «pour avoir dépassé les délais d'inscription» aux présélections. Par ailleurs, M.Mihoubi a appelé l'ensemble des théâtres régionaux à travailler en commun pour «favoriser les coproductions et les échanges» entre les professionnels du 4e art, tout en soulignant la nécessité de «faire preuve de professionnalisme» dans la production de pièces de théâtre, en arabe et en tamazight, «les deux langues nationales et officielles», rappelle le communiqué. Rappelant les principes généraux qui régissent le Théâtre national algérien, le ministre a insisté sur le respect de ces derniers qui sont des normes «au-dessus de tout favoritisme et régionalisme», insiste-t-il.