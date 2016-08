PIÈCE «ETTOUFAH» D'ALLOULA Huit représentations programmées aux Etats-Unis

Huit représentations de la pièce «Ettoufah» d'Abdelkader Alloula (1939-1994) seront données à partir du 5 septembre prochain aux Etats-Unis dans le cadre d'une tournée de la compagnie théâtrale oranaise «Istijmam», a-t-on appris mardi dernier auprès de la troupe. La tournée qui s'étendra jusqu'au 2 octobre prochain intervient à la faveur du programme culturel américain «Center stage», avec le soutien de l'ambassade des Etats-Unis à Alger et de la Fondation Abdelkader Alloula basée à Oran, ont précisé les artistes lors d'une conférence de presse. La pièce «Ettoufah» sera jouée dans différentes villes comme Washington, Bloomington, Durham, Denmark et New York. L'oeuvre du défunt Alloula a été traduite en anglais avec la contribution de l'anthropologue américaine Jane Goodman à l'élaboration de cette version. Le metteur en scène Jamil Benhamamouch et les comédiens Rihab Alloula (fille du regretté dramaturge), Lakhdari Mustapha et Moussa Boukra se sont félicités de la sélection de leur troupe à ce programme d'échanges culturels, sachant que la tournée constitue pour eux une opportunité de faire valoir leur talent sur la scène internationale. Les membres de la troupe «Istijmam» ont en outre souligné que cette nouvelle expérience leur permettra de mieux faire connaître le parcours et l'oeuvre d'Alloula auprès des étudiants américains, et ce, à l'occasion des rencontres programmées à l'issue des représentations. «Ettoufah» fut écrite par Alloula en 1992. Elle a pour trame de fond des thématiques d'ordre social, relatant des situations propres à des personnages différents. L'action se déroule dans un hall de sanitaires publics dont le gardien constitue le personnage pivot de l'oeuvre. La conférence de presse s'est tenue à la Maison Alloula, abritant le siège de «Istijmam», sise rue Mohamed Boudiaf (ex-rue de Mostaganem) où le dramaturge fut assassiné le soir du 10 mars 1994.