"Kindil El Bahr" de Damien Ounouri en compétition au Festival de Sao Paulo

Le court métrage de fiction «Kindil El Bahr» du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri prendra part au 27e Festival international du court métrage de Sao Paulo (Brésil) qui se tiendra du 24 août au 4 septembre prochain, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette oeuvre sortie en 2016 sera projetée dans le programme «Quinzaine des réalisateurs» avec quatre autres oeuvres dont «Import» de la Néerlandaise Ena Sendijarevic ou «Zvir» du Croate Miroslav Sikavica.

En programme international ce festival compte pas moins de 65 films retenus en provenance de 41 pays différents dont le Maroc, l'Egypte, le Burkina Faso en plus de la majorité des pays européens.

Dans la catégorie «Amérique latine», axée sur le thème, «filmer le quotidien», 26 courts métrages de 12 pays seront projetés, en plus d'un programme dédié aux jeunes réalisateurs brésiliens. «Kindil el bahr», basé sur un scénario coécrit par le réalisateur et la comédienne algérienne Adila Bendimerad, évoque la condition de la femme à travers l'histoire de Nafissa, battue à mort par un groupe d'hommes sur une plage.

En mai dernier cette production avait été le seul film algérien projeté en marge de la compétition du 69e Festival international de Cannes en France, à la «Quinzaine des réalisateurs», un espace dédié aux nouvelles productions.

Considérant le court métrage comme l'expression cinématographique la plus «rapide pour capturer la quotidien et analyser l'actualité», ce festival programme chaque année environ 400 oeuvres sans compétition, en plus d'organiser plusieurs ateliers de formation et d'établir des passerelles avec d'autres festivals mondiaux.