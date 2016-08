LE 14E FESTIVAL DE LA CHANSON AMAZIGHE LUI A ÉTÉ DÉDIÉ Kaci Abdjaoui sur la terre de ses premiers pas

Par Boualem CHOUALI -

La photo de Kaci Abdjaoui prise lors du Festival de la chanson amazighe

Ses premières chansons auront un succès retentissant et resteront gravées à jamais dans la mémoire collective des Bougiotes de sa génération notamment...

Abdjaoui, de son vrai nom Dehouche Belkacem, né au quartier populaire (Ham errih) à Béjaïa en 1945, a bercé plusieurs générations depuis le début des années 1960. Ses chansons, notamment les anthologiques anciennes à l'instar d'El Mahnaw, Ayema tin aâzizen, Atamtouth N'baba, Tsrugh mi ghrigh tavratim, Oufigh takchicht gue cherchour, Akemikhdaâ Rebi A Jacline et son riche répertoire, bercent encore de nos jours tant de jeunes filles, et de garçons, mais surtout des vieux et des vieilles. Cet enfant populaire de la ville de Yemma Gouraya est revenu en l'espace d'une semaine sur la terre de ses premiers pas après l'avoir quittée très jeune au début des années 1980, à l'occasion de la tenue de la 14ème édition du Festival de la chanson amazighe. Une nouvelle édition qui lui a été dédiée à juste titre, d'ailleurs, en signe de reconnaissance et gratitude à tout ce qu'il a donné au monde de la musique et de la chanson kabyle qu'il a marquée de son empreinte. Artiste-chanteur depuis son jeune âge, Kaci Abdjaoui qui a travaillé dans le textile à l'usine «Ecotal» dans sa ville natale Béjaïa, a fait ses débuts dans la chanson juste à la fin de la guerre de Libération. En 1963, il rejoindra et prendra en charge l'orchestre de la même firme et entamera une grande série de mariages et circoncisions à travers les quatre coins de l'ex-capitale des Hammadites «qui ne se souvient pas de Kaci bariot, comme on l'appelle ici à Béjaïa par rapport au surnom de son frère Allaoua? Ils nous a bercés des années durant... On ne ratait jamais les mariages où il est invité pour chanter...même si on n'est pas invité...c'était la belle époque...», témoignent quelques amis à lui à l'occasion de l'hommage de la 14ème édition du Festival de la chanson amazighe.

A 71 ans, Kaci Abdjaoui, ce septuagénaire, garde toujours la forme, l'élégance et surtout sa voix douce et mélodieuse qui le distingue des autres chanteurs. Kaci Abdjaoui qui a quitté la ville de Béjaïa dès son jeune âge pour s'installer à Alger, puis en France, vit actuellement en France avec sa famille depuis le début des années 1980. Après une longue éclipse, dix-sept ans d'absence sur la scène artistique, Kaci Abdjaoui revient avec un album composé de huit chansons en 1973. Depuis il revient sur la scène artistique en faisant des va-et-vient entre la France et l'Algérie afin de répondre aux nombreuses sollicitations des organisateurs de galas et de spectacles musicaux. Kaci Abdajoui, cet adepte et fan de la musique de farid El Atrach et d'Arab Uzellag, de cheikh Arab Vuyezgaren, El Hasnaoui et Akli Yahiaten, entre autres...compte à son actif plus de 200 chansons et une trentaine de clips. Ses chansons restent encore sur les lèvres de toutes les générations, notamment les gens de sa génération et celles qui se sont succédé, malgré l'apparition de nouveaux styles... Kaci Abdjaoui heureux de l'hommage qui lui a été réservé par la mairie de son lieu de naissance, est aussi déçu de l'organisation de ce festival qui a omis de demander aux chanteurs d'interpréter quelques-unes de ses belles chansons afin de les faire entendre à la nouvelle génération, mais surtout aux nombreux estivants qui ont pris part à ses soirées...il a même été oublié en plein hommage....par ailleurs, malgré la déception, en repartant le coeur serré, il promet de revenir dans les prochains jours avec du nouveau, notamment une chanson sur le congrès de la Soummam et sur la qualification historique du MOB en demi-finales...bon vent cheikh Kaci...