USA La propriété de Prince transformée en musée

Paisley Park, propriété de Prince abritant notamment un studio d'enregistrement, va être en partie transformée en musée pour permettre dès octobre aux fans de visiter un lieu emblématique du chanteur décédé en avril. L'entité gestionnaire du patrimoine de l'interprète de «Purple Rain» va collaborer avec la société gérant Graceland, la célèbre maison d'Elvis Presley où il est enterré. Située à Memphis (Tennessee, sud), elle attire plus de 600.000 visiteurs par an. Le complexe de Prince, qui s'étend sur 5000 m2 près de Minneapolis (Minnesota, nord), sera accessible au public à partir du 6 octobre soit une semaine avant le concert en son hommage réunissant de nombreux artistes dans cette ville chère à son coeur. Tyka Nelson, sa soeur, a indiqué que la star de la pop souhaitait depuis longtemps permettre au public de visiter Paisley Park, où il s'est installé en 1987 et où il est mort le 21 avril. «Seulement quelques centaines de personnes ont eu la rare opportunité de visiter le domaine lorsqu'il était vivant», a-t-elle déclaré dans un communiqué, précisant que son frère «travaillait activement» à ouvrir ses portes aux visiteurs. «Désormais, les fans du monde entier vont être en mesure de voir le monde de Prince pour la première fois lorsque nous allons ouvrir les portes de cet incroyable endroit», a-t-elle poursuivi. Selon le projet soumis à la ville de Chanhassen, les touristes participeront à des visites guidées de 70 minutes, leur permettant

de découvrir les studios d'enregistrement, sa salle de spectacle et le NPG Music Club, un espace tenu secret par Prince. Le musée va également présenter des milliers d'objets personnels, notamment des costumes de scène, des instruments de musique, des voitures, etc. Comme lors des fêtes qu'il donnait, le musée ne servira que de la nourriture végétarienne et pas d'alcool. Le billet d'entrée coûtera 38,50 dollars, avec une version VIP à plus de 100 dollars. Paisley Park dispose de quatre studios principaux. Après les avoir loués à des artistes pendant dix ans (Madonna, R.E.M., Stevie Wonder, etc), Prince avait finalement décidé de s'en réserver l'exclusivité. Il organisait des fêtes, annoncées à la dernière minute, au cours desquelles il se produisait parfois. Ce fut le cas le 17 avril, quelques jours avant sa mort soudaine à 57 ans d'une overdose d'analgésiques. Bremer Trust, qui administre le patrimoine du défunt chanteur avec l'accord de ses frères et soeurs, avait indiqué devant un tribunal chercher des opportunités d'affaires par crainte de ne pouvoir acquitter les impôts dus. Le gestionnaire s'attend à ce que 1500 à 2000 personnes visitent Paisley Park, les jours de grande affluence, et s'est dit favorable à développer d'autres projets comme peut-être permettre aux fans d'y passer la nuit. Lorsque Michael Jackson est mort en 2009, des fans ont plaidé pour que son ranch Neverland, qui abritait notamment un incroyable parc d'attractions, soit ouvert au public. En vain: il est en vente depuis mai 2015 pour 100 millions de dollars.