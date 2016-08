49E FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM Une ouverture en grande pompe

Le coup d'envoi de la 49ème édition du Festival national du théâtre amateur a été donné, jeudi soir, à partir de la place jouxtant l'Hôtel de ville de Mostaganem, où s'est déroulé un défilé des troupes participantes et de groupes folkloriques, dans une ambiance festive.

Le centre-ville de Mostaganem, la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki», avec sa fameuse Salle bleue ou encore le tout nouveau théâtre régional, inauguré en mars dernier, se sont parus de leurs meilleurs atouts pour abriter cet évènement culturel bien ancré dans le paysage local.

Troupes folkloriques exécutant des pas de danses au rythme des zornas, guellal et tambourins, formations théâtrales participantes et fanfare de la Protection civile ont défilé devant les autorités locales, figures artistiques et culturelles et nombreux invités qui ont pris place sur une tribune érigée à cet effet.

La place de l'Hôtel de ville a été envahi par les badauds et les habitants de la ville ravis de renouer avec cette tradition festive. C'est au niveau du nouveau théâtre régional «Si Djilali Abdelhalim», inauguré en mars dernier, que s'est déroulée la traditionnelle cérémonie d'ouverture officielle avec l'allocution du commissaire du festival, Mohamed Nouari, qui a souligné l'importance de cette manifestation pour la ville de Mostaganem et sa place dans le paysage culturel national. Cette manifestation s'apprête à souffler, l'année prochaine, son cinquantième anniversaire.

Une occasion que les organisateurs, les autorités locales et pouvoirs publics veulent marquer avec faste, à la hauteur de l'évènement.

A cette occasion, le commissariat du festival a décerné une distinction d'honneur au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour tout l'intérêt qu'il porte au secteur culturel et aux artistes.

L'assistance a été conviée à suivre une pièce du théâtre national algérien, «Tarchika», produite en 2016. Pour cette édition, 10 troupes venues de différentes régions du pays réparties en deux niveaux (A et B) prennent part à la compétition.

Totalisant quelque 180 participants, ces troupes représentent les wilayas de Tizi Ouzou, Tipasa, Adrar, Sidi Bel-Abbès, Mila, Médéa, Laghouat, Bordj Ménaïèl et Alger. Ces troupes ont été retenues lors de trois sélections régionales. Quatre autres troupes se produiront hors sélection devant le public mostaganémois. Elles représentent les wilayas de Tlemcen, Tamanrasset et Adrar.

Le commissariat du Fnta a prévu trois stages de formation dédiés à l'interprétation, à la scénographie et à la mise en scène au profit de 70 jeunes comédiens, encadrés par quatre enseignants.

Trois conférences sur «l'apport du théâtre amateur dans le développement de la pratique théâtrale», «les textes dramatiques entre réalité et l'imaginaire» et «la pratique de la mise en scène» sont au programme du festival.

Des expositions, des débats et des représentations théâtrales dans plusieurs communes de la wilaya sont également prévues durant ce festival qui prendra fin lundi prochain avec au «menu» une journée dédiée à la poésie féminine et la remise des prix aux troupes lauréates.