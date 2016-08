IL A ÉTÉ HONORÉ À BOUZEGUENE Un burnous pour Aït Menguellet

Par Kamel BOUDJADI -

Un homme qui fait parler les mots

Le village Hourra situé à quelques encablures du chef-lieu de la daïra de Bouzeguène abrite depuis jeudi la 3ème édition de la fête du burnous.

Cette année, les organisateurs ont choisi un homme qui a longtemps fait vivre par les mots et les actes l'authenticité de cet habit berbère qui se confond profondément avec la personne qui le met. Lounis Aït Menguellet était ce jeudi à l'honneur de cette fête qui habille ce mythique village de couleur blanche durant plusieurs jours.

Cette édition est donc inscrite en l'honneur de ce grand poète pour qui le burnous n'est pas seulement un habit comme les autres. Aït Menguellet a fréquemment évoqué le burnous dans ces poèmes. Pour lui, le Kabyle qui porte un burnous doit surtout faire vivre Taqvaïlit. Taqvaïlit n'est pas seulement la langue mais toute une façon de vivre avec les principes tirés des enseignements des anciens. Le poète qui aime surtout le symbolisme insiste pour que le burnous ne soit jamais entaché. Une mission qui signifie que le Kabyle ne doit jamais tomber. Son habit qui s'enracine à partir des ancêtres ne tolère guère salissure. La symbolique du burnous est tellement forte et tellement chargée. C'est donc dans cette ambiance que les organisateurs ont accueilli ce grand poète qu'ils ont mis à l'honneur. Pour sa part Aït Menguellet a exprimé sa joie et sa gratitude envers les villageois de Hourra. Par ailleurs, cette fête organisée par l'association locale Ferhat Yakoubi a regroupé un grand nombre de fabricant de burnous dans toutes ses variétés. Le burnous n'est pas uniquement mythique en Kabylie; le burnous est d'une dimension berbère qui transcende les frontières. Les concepteurs de cet habit, généralement des femmes, sont nombreuses à vivre de leur art. Aussi, les artisans sont nombreux à venir occuper des stands au niveau de l'école primaire du village. Ils sont au nombre de 37 à venir exposer leur savoir-faire dans divers genres d'artisanat comme le bijou, la poterie et la vannerie. En fait, la confection du burnous n'est pas uniquement un art. C'est aussi une technique industrielle perpétuée par les femmes. Le lancement du processus de confection d'un burnous était un jour de fête dans la famille kabyle d'antan. Toutes les femmes du village sont convoquées pour assister au montage des mécanismes et du processus technique. Aujourd'hui, beaucoup moins de femmes maîtrisent cette technique industrielle tellement compliquée. Seules quelques vieilles femmes possèdent encore ce savoir et la confection du burnous est de plus en plus rare. Ce chantier tient quelques semaines. Aujourd'hui, cette fête s'inscrit dans la perspective de pérenniser cette pratique. Un objectif tellement difficile vu la concurrence de l'industrie moderne qui ne se soucie pas des côtés affectueux et sociaux du burnous. L'industrie moderne recherche le gain à moindre coût et surtout un maximum de ventes. C'est pourquoi cette fête est d'une importance capitale dans la mesure où elle se veut protectrice de l'authenticité du burnous. Le village Hourra vit ce week-end une animation particulière avec des activités artistiques et culturelles qui accompagnent cette fête. Les organisateurs ont concocté pour la circonstance un riche programme ponctué de conférences et de galas en plus des expositions permanentes. Enfin, d'aucuns estimaient que comme la robe kabyle, le défi est de rendre le port du burnous possible dans toutes les circonstances de la vie quotidienne moderne. La vie citadine, voire même dans les villages modernes, ne permet que rarement à l'homme et la femme de porter ces habits authentiques. Car en fait, il est difficile de moderniser les burnous et la robe kabyle tout comme il est pénible de s'en défaire et le laisser emporter par le flux des années et des machines.