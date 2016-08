L'ÉTÉ EN BD Le concours du Fibda 2016

Il est bon de rappeler que la 9ème édition du Fibda lance un appel à candidatures pour ses concours de bande dessinée et de cosplay et ce avant le 31 août, avec pour thème «L'été en BD».

Le Festival international de la bande dessinée d'Alger ouvre un concours à tous les auteurs professionnels, individuels ou organisés en collectifs, sur la présentation d'une bande dessinée - de 6 planches ou plus - originale, inédite ou éditée entre 2015 et 2016.

Des prix consacreront les lauréats selon la décision d'un jury international, récompensant chacun des: meilleur album en langue nationale, meilleur album en langue étrangère, meilleur projet en cours, meilleur fanzine, meilleur manga, meilleur collectif et meilleur album jeunesse.

Cette année, comme lors des années précédentes, un concours Jeunes Talents aura cours, pour les dessinateurs algériens amateurs à partir de 18 ans, sur la présentation d'une bande dessinée de 4 à 6 planches à thème libre. En plus de la récompense financière dont bénéficieront les 3 auteurs du podium, le premier lauréat verra son oeuvre publiée en album.

De quoi propulser une nouvelle étoile dans la bédésphère!

Le concours Espoirs Scolaires est ouvert à tous les dessinateurs, individuellement ou dans le cadre d'un établissement scolaire ou d'une association culturelle. Six prix seront décernés en tout, entre les deux catégories «12 à 15 ans» et «16 à 18 ans».

Quant au concours Blog BD, il est ouvert à tous les blogueurs de bande dessinée - n'ayant jamais été édités par le passé -, résidents en Algérie, sans limite d'âge.

Et qui dit festival de bande dessinée ou de jeux vidéo dit cosplayeurs et cosplayeuses, qui rentreront, le temps de la manifestation, dans leurs personnages préférés, portant des costumes souvent confectionnées par leurs soins ou à leur intention. Il sera question pour les membres du jury du concours Cosplay 2016 de départager les participants pour la qualité de leurs costumes, évidemment, mais aussi leur implication dans la gestuelle et l'attitude. Ici également, plusieurs prix seront remis: premier Prix Cosplay 2016 (costume et mise en scène), Prix du meilleur costume, Prix du meilleur cosplay de groupe (prestation de groupe), Prix du meilleur cosplay d'humour (le cosplay le plus drôle), Prix du personnage algérien (cosplay tiré de la culture algérienne BD et cinéma).

Pour l'heure pas encore paru, le programme du Fibda, qui se déroulera du 4 au 8 octobre, aura pour pays d'honneur l'Italie.