PROJECTION DE JASON BOURNE À IBN KHALDOUN Une palpitante histoire d'espionnage

Par O. HIND -

Le troisième épisode de la franchise réalisé par le maestro Paul Granngress est projeté tous les jours à partir de 21 h30 jusqu'au 31 août.

A Reykjavik, dans un squat de pirates informatiques, Nicky Parsons, ancienne analyste, parvient à infiltrer le service informatique des services secrets américains. Bien que repérée par Heather Lee, brillante informaticienne de la CIA, elle réussit à récupérer sur une clé USB de nombreux documents sur plusieurs projets confidentiels. Peu de temps après, c'est à la frontière entre la Grèce et la Macédoine que Nicky Parsons retrouve la trace de l'agent Jason Bourne. Mais Robert Dewey, le directeur de la CIA, et Heather Lee parviennent à les repérer dans les rues d'Athènes. Commence alors une traque implacable, de Berlin à Londres en passant par Las Vegas... voilà c'est tellement bien résumé qu'on ne pouvait pas ne pas copier le synopsis de ce 3e épisode de la franchise Jason Bourne qui succède ainsi à La mémoire dans la peau et la mort dans la peau. Dans ce film où Matt Damon a accepté de jouer à condition qu'il soit réalisé par le même maestro Paul Granngress. Ce que ne dit pas par contre le résumé est que Jason Bourne se fera traquer par un méchant vengeur et pas des moindres et surtout pas n'importe qui!

En effet, c'est l'acteur français Vincent Cassel qui aura l'insigne honneur de pourchasser et traquer Matt Damon durant ces 02h4 mn que dure ce long métrage d'action, qui, outre le côté sportif de Jason Bourne adepte de sport de combat qu'il incarne, met en scène des séquences de cascades à n'en pas finir qui feront sauter en éclats des voitures et des murs. Dans un rythme des plus effrénés, Jason Bourne sera cerné de policiers et de portables qui se font changer d'une main à l'autre.Un vrai film d'espionnage où l'on se met parfois à faire confiance à l'agent des services secrets jusqu'à la scène finale. Dans ce film américain qui fait partie de la programmation de la boîte de distribution algérienne MD Ciné consacrés au cinéma hollywoodien, cette fois, les méchants sont incarnés non pas par des monstres ou autres créatures maléfiques venues d'une autre planète comme c'est le cas dans moult films fantastiques et de mouture science-fiction qui sont projetés en ce moment également à la salle Ibn Khaldoun, mais une fois n'est pas coutume, ce sont bel et bien des agents qui veillent à la sûreté de l'Etat quitte à monter des dossiers hyperdangereux et frauduleux pour combattre les ennemis du pays qui bien sûr, dans tous les cas resteront invisibles et anonymes. Non! Le syndrome «complotiste» n'est pas le principal sujet du film, mais il frôle cet aspect quand on sait que les USA sont toujours prêts à inventer mille scénarios pour faire taire des menaces terroristes ou couvrir une attaque par une simple bombe ou jeu comme c'est clairement mentionné dans SOS fantômes, film drôle de divertissement qui n'empêche, recèle bien des vérités, exactement comme dans Suicide Squad. Alors nous pouvons être éblouis par les effets spéciaux, l'image clinquante qui crève l'écran des personnages avec leurs muscles ou leur froideur comme il s'agit ici dans Jason Bourne, la fiction recèle bien souvent des réalité tues. Bref, Jason Bourne ne démérite pas et vous fait passer un bon moment de détente, avec ses coups de sang et d'hémoglobine en donnant à voir une société rapide qui vit au gré de l'évolution numérique et technologique, marquée du saut du double face, qui peut se retourner un jour contre soi...