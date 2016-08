JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE POUR ENFANT Le théâtre de Khemissa abritera la 15e édition

Le théâtre romain du site archéologique de la ville de Khemissa (Souk Ahras) abritera à partir d'aujourd'hui la 15ème édition des Journées nationales du théâtre pour enfant, a-t-on appris samedi dernier auprès du président de l'association locale Hassan-El-Hassani pour la culture et les arts, initiatrice de cette manifestation. Le programme de cette manifestation de deux jours, organisée sous le slogan de «Non au travail des enfants», comportera la présentation de plusieurs spectacles artistiques et théâtraux pour les enfants, a précisé M.Fouad Rouaïssia. Il a ajouté que les pièces théâtrales proposées au petit public seront rehaussées par des moments d'animation avec les clowns du groupe «Pipo et Pitcho» de Sétif, «l'oncle Rafik» d'Annaba, le groupe «El Basma» de Skikda et des tours de magie avec Mohamed Younès Boughrara de Souk Ahras. Ces journées organisées sous l'égide du ministère de la Culture en coordination avec la wilaya de Souk Ahras, la commune de Khemissa ainsi que l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogbc) et la direction de la jeunesse et des sports verra également la participation des humoristes «Hendou» d'Ouargla, Tahar Safir de Biskra et le trio Djamel Ben Amara, Ali Achi et Katchou de Souk Ahras. Les enfants se régaleront également avec «des scènes de rires» signées par Khaled Bouzid et Sofiane Daheche, des vedettes de la série télévisée humoristique tunisienne «N'sibti Laâziza», a-t-on encore noté. Au menu de ces journées du théâtre figure également «une pause musicale» avec l'élève pianiste du conservatoire de Sedrata Imad Eddine Chahine, encadré par son instituteur Mustapha Ben Zerara, ainsi qu'une soirée artistique, programmée pour la clôture, qui sera animée par la troupe de la musique authentique de Ouargla, conduite par les artistes Kamel Bakhta et Lakhdar Tabib.

Un programme d'activité englobant des pièces théâtrales et des spectacles artistiques et musicaux est également prévu pour les enfants de la ville frontière de Lahdada dans el cadre de la même manifestation, a-t-on conclu.