FESTIVAL NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES À SKIKDA Plus de 60 artistes-peintres au rendez-vous

Le Festival national des arts plastiques dans sa 14ème édition s'est ouvert samedi dernier à la Maison de la culture «Mohamed Siradj» de Skikda avec la participation de plus de 60 artistes-peintres venus de 17 wilayas du pays, a-t-on constaté.

L'objectif de cette manifestation est d'échanger les expériences entre artistes et de découvrir les jeunes talents et de les accompagner ainsi que de soutenir les initiatives des jeunes dans le domaine de l'art plastique, a indiqué la directrice de la jeunesse et des sports de la wilaya, Mme Fadel Najat.

L'exposition organisée sous le slogan «Pour une Algérie sûre et stable», a attiré un grand nombre d'amateurs des pinceaux et des couleurs venus admirer des tableaux abordant divers thèmes, la nature notamment.

Les artistes participants confirmés et amateurs à cette manifestation exposent plus de 150 oeuvres avec une moyenne de 2 à 3 tableaux par artiste, explique la même responsable, qui a précisé que la 14ème édition du Festival national des arts plastiques prévoit des ateliers portant l'embellissement de l'environnement, la paix et la sécurité, soulignant que ces ateliers seront sanctionnés par des distinctions aux trois meilleures peintures. De son côté, l'artiste-peintre Ahmed Bakhlili de la wilaya de Skikda qui a décroché le Prix d'art plastique au festival de la manifestation «Tlemcen, capitale 2011 de la culture islamique» a expliqué que le contact direct avec d'autres artistes en pareil événement permet d'enrichir l'expérience des artistes, précisant que ce rendez-vous constitue également un lieu de rencontre et de partage entre les nouvelles générations d'artistes-peintres.

L'artiste dont les oeuvres ont été exposées dans plusieurs manifestations internationales en Inde et en Iran notamment a ajouté que cet événement met en valeur les productions artistiques, notamment celles des jeunes talents appelés à être encouragés pour offrir à l'appréciation du public leurs oeuvres. Reflétant la beauté de la nature et la simplicité de la vie dans la campagne, le Festival national des arts plastiques dans sa 14ème édition, organisé à l'initiative de la direction locale de la jeunesse et des sports en collaboration avec la Ligue des espaces scientifiques et culturels des jeunes, ainsi que l'Office des établissements des jeunes (Odej), devra se poursuivra jusqu'au 1er septembre prochain.