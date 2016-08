«SOUK TRADITIONNEL» Le Bastion 23 accueille l'exposition

Une exposition réunissant plusieurs métiers de l'artisanat, agencés à la manière d'un marché traditionnel de la Casbah d'Alger, a été inaugurée samedi au Centre des arts du palais des Raïs - Bastion 23 à Alger. Intitulée «Souk traditionnel», cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 29 août dans le quartier des pêcheurs du Bastion regroupe les métiers du tissage berbère, de la poterie, de la dinanderie ou encore celui de la fabrication d'objets décoratifs inspirés d'ustensiles anciens.

Au niveau de l'esplanade du Bastion 23, des artisans exposent des produits de tissage, de dinanderie ou de vannerie traditionnels, mais aussi plusieurs objets du quotidien (sacs à main, couffins, objets de décoration) revisités et modernisés pour leur donner une nouvelle vocation et les remettre au goût du jour. Installé dans une petite maison de pêcheur, l'un des stands propose aux visiteurs, venus nombreux à cette inauguration, une collection d'anciens ustensiles et d'outils agricoles comme des meules à grains ou des pièces de dinanderie traditionnelles. Ce même stand propose également un grand nombre de timbres, de pièces de monnaie et de billets, en plus d'une collection de vieux disques, lecteurs, et postes radio.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre du programme estival établi par le Centre des arts du palais des Raïs qui ouvre ses espaces depuis le mois de juillet dernier aux jeunes talents des arts plastiques, de la photographie et de la musique.

Plusieurs collectifs d'artistes se sont déjà produits au Bastion 23, en collaboration avec plusieurs associations culturelles locales, à l'instar du collectif «Istikhb'art», «El Houma» qui ont proposé des concerts, des expositions et des performances artistiques.

Une exposition de costumes traditionnels algériens modernisés par la touche de jeunes créateurs de mode est aussi ouverte au public tous les jours de la semaine.

Le palais des Raïs a, en outre, connu cet été une nette progression du nombre de visiteurs après un réaménagement de ses horaires d'ouverture.