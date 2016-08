JOURNÉES DU THÉÂTRE AMATEUR ET POUR ENFANTS Coup d'envoi de la 8ème édition à Relizane

La 8ème édition de la manifestation «Journées de la Mina» du théâtre pour amateur et enfant a débuté, dimanche soir, à Relizane, à l'initiative de l'association locale «Gouala» d'art dramatique.

La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à la Maison de la culture a été marquée par la présentation de la pièce «Amouat ala kaid el hayat (des morts encore vivants» de l'association du théâtre de Koléa (Tipaza).

Cette manifestation culturelle de six jours enregistre la participation de 11 troupes de théâtre pour adultes et enfants, venues de plusieurs régions du pays, a-t-on appris du responsable de l'association organisatrice, Abed Boukhebza.

Le public relizanais profitera de six spectacles pour adultes et cinq autres pour enfants, avec une moyenne de deux représentations par jour programmées à la Maison de la culture de Relizane.