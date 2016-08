L'EXPOSITION «DU MAKAM À LA NOUBA» EST DE RETOUR De nouveaux horaires et un programme spécial école

Après une halte d'un mois, l'exposition sur la musique arabe «Du makam à la nouba» qui se tient au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, rouvre ses portes avec de nouveaux horaires. Les amoureux de la musique pourront découvrir cet espace du 4 septembre au 15 octobre 2016, de 13h00 à 19h00. Avec un programme spécial écoles, les élèves pourront, également, apprécier le patrimoine musical arabe. Pour rappel, cet événement s'inscrit dans la volonté du ministère de la Culture de réhabiliter un patrimoine authentique et honorer les grandes figures de la musique traditionnelle, qui ont oeuvrées pour le préserver et le transmettre aux nouvelles générations. Cette exposition est la continuité de l'exposition «De l'aswat à la nouba», organisée dans le cadre de Constantine capitale de la culture arabe 2015.» «Du makam à la nouba» se veut un espace qui mêle les traditions à la modernité. Le visiteur, équipé d'un audio-guide interactif pourra faire son propre parcours. Il aura à découvrir plus de 4 heures de documents audiovisuels et vidéos interactives, constituant une large rétrospective de la musique arabe à travers ses différentes périodes.

Un espace est, également, consacré aux grands noms de la chanson arabe, des films d'archives, portraits de quelques légendes de la musique arabe qui ont marqué plusieurs générations et qui ont porté la musique arabe à l'universalité, tels que Warda, Faïrouz et Rabah Deriassa.

Un nouvel espace, voyage découverte à travers les musiques sacrées dans quelques régions d'Algérie est aussi à découvrir.