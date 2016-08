PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX DE RADIO CULTURE La poésie et la nouvelle à la "une"

La Radio algérienne lance son concours littéraire. Sont invités à participer à ce concours tous les écrivains algériens d'expression arabe, berbère et française qui n'auront pas dépasse 40 ans au 31 décembre 2016.

Leurs oeuvres devront être originales et de taille ne dépassant pas 30 vers pour les poèmes et 1000 mots pour les nouvelles. Une limitation qui pourrait s'expliquer dans la mesure où l'émission «Talents prometteurs» de Rachid Salhi devrait - selon un article dans le site Web de la radio - être l'espace de cette compétition.

Les participants pourront envoyer leurs écrits par la poste à: Prix de Radio culture, B.O.G, 8ème étage, 21 boulevard des martyrs, El-Mouradia, Alger ou par voie électronique, à: prix.culture@radioalgerie.dz. Devront être joints une photocopie de la pièce d'identité et une fiche d'informations contenant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse personnelle, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du participant.

Les récompenses s'élèveront à 500.000 DA pour chacun des deux genres littéraires et des trois langues.

Des prix d'encouragement seront également attribués, à hauteur de 100.000 DA.

Un total de 12 prix qui seront remis lors d'une cérémonie le 15 décembre, la veille de la célébration du soixantenaire de la Voix de l'Algérie libre et combattante, la radio secrète de la Révolution.