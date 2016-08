«RÊVERIES DE L'ACTEUR SOLITAIRE» DE HAMID BENAMRA En compétition à Toulouse

Scène du film avec le comédien Mohamed Adar

Ce festival propose également des ateliers de formation, des expositions, un Café littéraire et des concerts de musique.

Le long métrage «Rêveries de l'acteur solitaire» du réalisateur algérien Hamid Benamra prendra part à la compétition officielle du 3e Festival international des cinémas d'Afrique de Toulouse, «Africlap» (France) qui se tiendra du 31 août au 4 septembre prochains, a-t-on appris auprès des organisateurs.

«Rêveries de l'acteur solitaire» sera en lice avec des films comme «Fièvres» du Marocain Hicham Ayouch, «Lombras Kann» du Mauricien David Constantin ou encore «Parties» de la Française Cheyenne Carron.

Réalisateur et producteur de cette oeuvre, Hamid Benamra sera l'un des six «invités spéciaux» de cette manifestation aux côtés de la journaliste et documentariste française Camille Sarret ou encore du réalisateur malgache Anndo Ramison.

Le film produit par «Nunfilm» se focalise sur les préoccupations d'un acteur, ses rêves, ses ambitions à travers le comédien Mohamed Adar, personnage principal du film, lors du montage d'une pièce de théâtre. Exploitant beaucoup d'images d'archives, ce film se veut également un hommage aux artistes, cinéastes et hommes de culture algériens et des autres pays arabes. Réalisateur, acteur et photographe, Hamid Benamra, avait sorti sa première oeuvre, «Pour une vie meilleure» en 1981, avant de se consacrer aux courts métrages puis aux documentaires à partir de 2007. «Rêveries de l'acteur solitaire» avait décroché une mention spéciale du jury lors des dernières Journées cinématographiques d'Alger, une distinction qui lui reviendra également au Festival du film africain de Louxor en Egypte, tenu en mars dernier. Créé par l'association «Africlap» qui oeuvre à promouvoir l'image comme vecteur de lien social, ce festival propose également des ateliers de formation, des expositions, un Café littéraire et des concerts de musique.