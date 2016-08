DOSSIER DE LA CASBAH D'ALGER Il sera désormais géré par la wilaya d'Alger

Le dossier de réhabilitation et de valorisation de la casbah d'Alger, initialement sous tutelle du ministère de la Culture, sera désormais géré par les services de la wilaya d'Alger, a annoncé, lundi dernier à Alger, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi. S'exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation de la «Stratégie du ministère de la Culture en matière de sauvegarde du patrimoine», Azzeddine Mihoubi a précisé que son département continuera à «assurer l'appui et le suivi technique» par le biais de l'Agence de réalisation des grands projets culturels (Arpc).

La wilaya d'Alger assurera la gestion de ce dossier «important» du patrimoine matériel «en adéquation» avec le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur adopté par le gouvernement en 2012 a-t-il ajouté. Classé au patrimoine mondial par l'Unesco en 1992, la casbah d'Alger a été érigée secteur sauvegardé avant l'adoption du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur avec une enveloppe financière de 90 milliards de dinars, dont 24 alloués en 2013. Ce tissu urbain, de plus de 60 000 habitants sur une superficie de 105 hectares, était géré depuis 2008 par l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogebc) avant la mise en place en 2013 de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (Anss). Malgré des travaux d'urgences entamés depuis 2006, cette cité millénaire où se côtoient le bâti colonial et les douirettes connaît régulièrement des détériorations de bâtisses dont les dernières remontent au séisme du mois d'août 2015.