PROJECTION DE TORTUE NINJA II À LA SALLE IBN KHALDOUN Des samouraïs atypiques à New York

Par O. HIND -

Il est à l'affiche tous les jours à partir de 15h et jusqu'à la fin du mois au grand bonheur des grands et des petits surtout...

Les fans des quatre frères Ninja peuvent se réjouir car ils sont de retour et pour des aventures encore plus trépidantes dans la ville de New York, encore et toujours se battant pour sauver ses habitants des méchants, alors que l'homme ingrat ne voit en eux que de vulgaires monstres hideux. C'est le cas dans la suite de cette franchise américaine signée Dave Green.

En effet, Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de retour pour affronter des vilains toujours plus forts et impressionnants, aux côtés d'April O'Neil, Vern Fenwick et d'un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur Casey Jones. Tout commence quand, après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d'un savant fou Baxter Stockman et de deux hommes de main aussi bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady.

Ces derniers par une potion magique se transforment en des animaux, la même qui aurait pu «humaniser» les tortues par renversement organique.

D'ailleurs, ce sera une des raisons pour lesquelles les frères Ninja vont se battre durant une bonne partie du film, obsédés par l'idée pour certains d'entre eux d'accaparer le flocon dans l'espoir de devenir humains et donc de pouvoir se montrer au grand jour et se faire accepter.

Le feront-ils? Faudra voir le film. Surtout qu'un autre problème et de taille celui -là va se poser à eux, empêchés par tous les moyens de voir se dessiner le plan diabolique de ce gigantesque robot au ventre à «tête de chewin gum» qui aspire à régner sur le monde entier et mettre à genoux les Terriens, en passant de l'autre monde grâce à la téléportation aussi! Alors que les Ninja Turtles s'apprêtent à défier Sheredder et son nouveau gang, ils doivent en effet rapidement faire face à cette menace qu'est ce célèbre Krang qui trahit Sheredder au final pour avoir le plein contrôle sur la planète.

Une énième histoire pour ados, voire pour enfants, montée sur un scénario basique et des dialogues sympatochs et émouvants qui convoquent l'esprit de groupe et de la famille qui ravira certainement les enfants et leur parents, qui, hélas, ne se bousculent pas au portillon de la salle Ibn Khakdoun et c'est fort dommage, car rien ne remplace la magie du grand écran, a fortiori quand on sait que la plupart des images volées sur le Net sont d'une piètre qualité.

Drôle est ce film qui se surpasse toutefois en qualité d'effets spéciaux bien que ses monstres rappellent étrangement certains mangas japonais et autre anciens célèbres dessins animés comme Transformers, Dragon ball Z ou encore Biyoman. Adaptation de la bande dessinée américaine homonyme, Tortue Ninja qui surfe avec la science-fiction, observe les mêmes recettes qu'un tout autre film hollywoodien du moment, l'éternelle menace d'une quelconque ouverture d'un portail qui nous conduira vers l'avènement du mal en provenance d'un autre monde parallèle, avec toujours en sus cette obsession de l'étranger ennemi qu'il faut toujours abattre si ce n'est contrôler et pour ce faire, la nécessité de déploiement de touts les moyens humains, et technologiques possibles pour sauver l'humanité du déclin fatal.

Des sujets redondants qui font le bonheur des salles obscures partout dans le monde et qui permettent néanmoins de nourrir l'imaginaire des enfants qui, de nature tournent le regard déjà vers les étoiles...et comme dirait une des tortues pour réussir il faut: «De la stratégie, de l'instinct, de la logique, et un maximum de coeu.» tel est le secret de la réussite et la morale de l'histoire...