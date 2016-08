TIZI OUZOU 1ère édition de la fête de la poterie d'Ath Kheïr

Le village Ath Kheïr dans la commune d'Aït Khelili relevant de la daïra de Mekla, à une trentaine de km à l'est de Tizi Ouzou, abritera sa première fête de la poterie du 1er au 3 septembre prochain, a-t-on appris lundi dernier des organisateurs. Initiée par l'association Iselqam N Talaght (Greffons de la poterie) en collaboration avec le comité de village et la direction de la culture, la manifestation est placée sous le thème «patrimoine culturel et développement durable», a-t-on expliqué.

Ce premier rendez-vous du genre pour les Ath Kheïr dont l'ouverture officielle est prévue pour jeudi au niveau de la placette du village, vise à promouvoir cet héritage ancestral qu'est la poterie et le sauvegarder de la disparition tout en faisant de lui un atout de développement local et de renforcement du tourisme culturel et artisanal, a-t-on indiqué. C'est aussi une occasion pour les nombreuses femmes potières du village d'exposer leur savoir-faire et de mettre en exergue la particularité de la poterie locale par rapport à d'autres régions, mais aussi de commercialiser le produit et le rentabiliser pour assurer la pérennité de l'activité, a-t-on fait savoir.

L'association Iselqam N Talaght qui a durement travaillé pour la concrétisation de ce projet a inscrit plusieurs activités au programme de la manifestation qui se déroulera au niveau de la Maison de l'artisanat du village d'Ath Kheïr. En plus de l'exposition vente qui s'ouvrira aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à la clôture de l'évènement, les organisateurs ont prévu un concours de la meilleure poterie ouvert à toutes les femmes du village, ainsi que des conférences sur l'histoire de la région et ses sacrifices durant la guerre de Libération nationale, à travers notamment la bataille d'Izemouren et sur l'artisanat locale et son évolution à travers les temps, a-t-on encore affirmé.

Des spectacles de chant, de poésie et d'autres activités d'animation sont au menu de cette manifestation qui redonnera vie aux Ath Kheïr et leur offrira l'occasion de faire connaître leur village et mettre en valeur leurs potentialités artisanales et touristiques. C'est aussi une occasion pour faire des démonstrations sur les différents étapes traditionnelles de la confection d'un objet de poterie à commencer par l'extraction de la matière première (l'argile) de la nature, en passant par le travail de la pâte et sa préparation manuelle puis la réalisation de l'oeuvre, son séchage et sa mise en feu avant d'être prête à usage.