EZZOU'ART GALERIE Abdallah Belhaimer expose

Pour cet été 2016 la galerie Ezzou'Artest du Centre commercial & de loisirs de Bab Ezzouar vous donne un nouveau rendez-vous pour l'exposition de l'artiste plasticien Abdellah Belhaimer placé sous le thème «Acte de la vie quotidienne» Né en 1987, diplômé de l'Ecole régionale des beaux-arts de Sidi Bel Abbès, Abdallah Belhaimer a commencé à exposer ses oeuvres en 2008, avant de participer à plusieurs expositions collectives dans plusieurs autres villes d'Algérie.

En 2012 et 2013, l'artiste peintre expose dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf puis en Russie, avant de participer à la réalisation de plusieurs fresques en France et en Algérie.

L'artiste nous offre des peintures semi-abstraites qui ouvrent une porte à la créativité et à l'imagination. Elles aident le spectateur à se déconnecter du réel et le conduisent à libérer son imagination pour un voyage à travers des formes et l'harmonie des couleurs.

Il recherche à travers son travail un rythme de proportions et de couleurs, il mixe ainsi deux techniques: couteau et peinture à l'huile, pour nous pousser plus loin dans la rêverie et l'imaginaire.

Le vernissage aura lieu le samedi 6 août 2016 à partir de 15h00 à Ezzou'Art, Galerie du centre commercial et de loisirs Bab Ezzouar.