FESTIVAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL À GUELMA Cinq pièces en lice

Cinq pièces seront en lice lors du festival culturel local de théâtre professionnel prévu à Guelma du 25 au 29 septembre au terme duquel sera choisie l'oeuvre qui participera au Festival national de théâtre professionnel à Alger, a indiqué mercredi dernier le commissaire du festival local, Ali Beraoui. Cette compétition aura lieu au théâtre régional Mahmoud Triki'' entre des compagnies et des troupes des wilayas de Constantine, Bordj Bou Arréridj et Tizi Ouzou qui présenteront des oeuvres en arabe et en tamazight, a indiqué Beraoui. Les oeuvres compétitrices lors de cette phase éliminatoire pour les régions de l'Est, du Centre-Est et du Sud-Est ont été sélectionnées par un jury de spécialistes parmi 16 pièces candidates auditionnées les 30 et 31 août courant, a souligné la même source. Les pièces candidates avaient été représentées par des troupes de Tizi Ouzou, Illizi, Alger, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Batna, Sétif, M'sila, Annaba et Guelma, a-t-on encore souligné.