FNTA MOSTAGANEM "Théâtre pour jeunes" de SBA décroche le Grand Prix

La 49ème édition du Festival national du théâtre amateur (Fnta) de Mostaganem qui s'est déroulé à partir du 25 août au Théâtre régional Djillali-Benabdelhalim, a pris fin le 30 août dernier. Pour rappel, c'est l'association «Théâtre pour jeunes» de Sidi Bel-Abbès, avec sa pièce «Atyaf warakia» qui a décroché le Grand prix de la 49ème édition du Festival national du théâtre amateur, qui a pris fin lundi dernier, à Mostaganem. Le deuxième Prix est revenu à l'association «Masrah Koléa» de Tipasa pour sa pièce «Mawta ahya» (Des morts bien vivants) alors que la troupe «Abdelkader Ferrah» de Médéa a décroché le 3ème Prix avec sa pièce «107». Les comédiens Amirouche Rebbat et Soualhi Youcef ont reçu le Prix de la meilleure interprétation masculine pour les rôles campés dans «Aars mayet» de l'association «les fidèles du théâtre» de Baraki (Alger) et dans la pièce «107». Le Prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à Djouasti Fatma pour son rôle dans la pièce «Aars mayet». Le jury de cette édition a, par ailleurs, décerné le Prix de la meilleure mise en scène à l'association «Théâtre pour jeunes» de Sidi Bel-Abbès. La troupe de Koléa a arraché, quant à elle, le Prix du meilleur texte. Le Prix de la meilleure scénographie est revenu à la troupe de Mila pour sa pièce «Huit jours de la semaine».

Enfin, la coopérative d'Iferhounène (Tizi Ouzou) a remporté le Prix spécial du jury pour sa pièce en tamazight, «Tadsa di twaghit» (rire dans le malheur).

La cérémonie de clôture qui s'est déroulée en présence des autorités locales, des festivaliers et de nombreuses familles mostaganémoises, a été marquée par la présentation d'une pièce de théâtre «Errahil» du défunt Ould Abderrahmane Kaki. L'oeuvre a été «revisitée» par H'mida Belaâlem et interprétée par de jeunes comédiens ayant pris part aux ateliers de formation des deux dernières éditions du festival.

La cérémonie de clôture a été également marquée par la signature d'une convention entre le commissariat du festival et la faculté des lettres et des arts de l'université «Abdelhamid Ben Badis» portant archivage et constitution d'une banque de données sur le festival, ainsi que la formation académique des hommes du théâtre amateur, l'élaboration et l'encadrement de mémoires et thèses universitaires dédiées au 4ème art. Dans l'allocution prononcée à la clôture du festival, le commissaire du Fnta, Mohamed Nouari, a appelé les jeunes comédiens et hommes du theâtre amateur à déployer davantage d'efforts pour développer cet art et l'ancrer davantage dans la société. Au cours d'une conférence de presse, Mohamed Nouari a annoncé qu'une rencontre nationale des hommes du 4ème art, d'anciennes figures du Fnta et les fondateurs du festival se tiendra à Mostaganem, en octobre prochain.

Le but est d'élaborer un règlement intérieur du Fnta et son adoption, l'examen des problèmes que rencontre le mouvement du théâtre amateur ainsi que la préparation du 50ème anniversaire du festival, qui sera célébré en 2017. Pour cette édition, 10 troupes venues de différentes régions du pays réparties en deux niveaux (A et B) ont pris part à la compétition. Totalisant quelque 180 participants, ces troupes représentent les wilayas de Tizi Ouzou, Tipasa, Adrar, Sidi Bel-Abbès, Mila, Médéa, Laghouat, Bordj Ménaïel et Alger. Ces troupes ont été retenues lors de trois sélections régionales. Quatre autres troupes se sont produites en hors sélection devant le public mostaganémois. Elles sont venues de Tlemcen, Tamanrasset et Adrar.

Le commissariat du Fnta a organisé trois stages de formation dédiés à l'interprétation, à la scénographie et à la mise en scène au profit de 70 jeunes comédiens encadrés par quatre enseignants. Trois conférences sur «l'apport du théâtre amateur dans le développement de la pratique théâtrale», «les textes dramatiques entre réalité et imaginaire» et «la pratique de la mise en scène» ont été suivies par les festivaliers, rappelle-t-on.