MUSIQUE ANDALOUSE Décès du musicien Brahim Benladjreb

Le musicien et chef d'orchestre de musique andalouse Brahim Benladjreb est décédé mardi dernier à Koléa (Tipasa) des suites d'un malaise cardiaque, à l'âge de 69 ans, a annoncé l'Association El Fen El Acil dont il est le fondateur. Né à Alger en 1947, Brahim Benladjreb est initié au luth dès 1964 par le luthiste et compositeur Abdelkrim Lahbib avant de rejoindre l'Association El Mossilya. Il a été également l'un des nombreux élèves du maître de la musique andalouse, de la Sanâa et du hawzi, Sid Ahmed Serri (1926-2015). Brahim Benladjreb a été un membre actif de l'Association El Gharnatia depuis 1973 jusqu'à 1993 où il a été enseignant et chef d'orchestre, avant de fonder en 1998 l'Association «El Fen El Acil» à Koléa en suivant la voie de son mentor. Cette association oeuvre depuis sa création pour la préservation et la transmission du patrimoine musical andalou et sa vulgarisation par l'organisation de plusieurs manifestation au niveau local. «El Fen El Acil» comporte également une école de musique ouverte aux jeunes de la région et qui a formé plusieurs générations de musiciens. Brahim Benladjreb a été plusieurs fois honoré par différentes institutions artistiques et musicales en plus des autorités locales de la région. L'enterrement était prévu pour mercredi après-midi à Koléa, selon l'association.