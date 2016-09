DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR NADJA HAREK "Ma famille entre deux terres" au Festival de Salé

Le film documentaire «Ma famille entre deux terres» de la réalisatrice franco-algérienne Nadja Harek sera en compétition officielle au 10e Festival international du film de femmes de Salé (nord du Maroc), prévu du 16 au 21 septembre, indiquent les organisateurs.

Sorti en 2015, «Ma famille entre deux terres» concourra avec cinq autres documentaires de Tunisie, du Maroc, de Jordanie, du Niger et de France, pays invité de cette édition.

Le documentaire de 52 mn traite des conséquences de l'exil et du déracinement à travers l'histoire d'une famille émigrée en Haute-Savoie (France) dans les années 1970 qui, après 40 ans d'exil, a décidé de retourner en Algérie. Selon la réalisatrice qui raconte l'histoire de sa propre famille, le film propose une «démarche intime qui met en lumière les déchirements occasionnés par l'émigration».

Le documentaire avait participé dans plusieurs manifestations cinématographiques, notamment en France, au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier et le Festival de cinéma de Rennes, Métropole.

Parallèlement aux documentaires, le festival comprend également une sélection «longs métrages» qui mettra en compétition 12 films de France, d'Allemagne, du Liban, d'Egypte et du Brésil, entre autres, en plus d'une section non compétitive dédiée aux films en rapport avec le cinéma féminin.

Un jury composé de réalisateurs, de critiques de cinéma et de journalistes, décerne trois prix: Grand Prix, Prix du jury et celui du scénario.

Des ateliers d'écriture scénaristique encadrés par des professionnels, des rencontres-débats, des projections spéciales, ainsi que des hommages à des figures du cinéma sont au programme de ce rendez-vous annuel.

Deux documentaires algériens, «10949 femmes» de Nassima Guessoum et «Bakhta et ses filles» d'Alima Arouali, avaient participé à l'édition 2015.

Fondé en 2004 par l'Association Bouregreg, le Festival du film de femmes de Salé a pour objectif de mettre en valeur l'apport des femmes dans le cinéma.